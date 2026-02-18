ABC Company perfeziona l'acquisizione di Global Strategy

(Teleborsa) - ABC Company,
società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna è stata data esecuzione all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Global Strategy.
L'operazione era stata annunciata al mercato il 17 dicembre 2025 e, successivamente, oggetto di approvazione assembleare il 5 febbraio 2026, tratytandosi di una operaa<zione di reverse take-over.
Il perfezionamento dell’acquisizione ha fatto seguito al conferimento da parte di Chico (già Global Strategy) del ramo d’azienda di
"Management Consulting e Corporate Finance” a favore di una newco
a responsabilità limitata, che ha successivamente assunto la ragione sociale di Global Strategy
.
Il corrispettivo
per l’acquisizione del 100% di Global Strategy è pari a complessivi 1,9 milioni di euro
. In conformità a quanto previsto dall’accordo quadro sottoscritto il 17 dicembre 2025, parte del corrispettivo
, pari a 1,32 milioni, sarà reinvestita dai soci di Chico
mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale
a pagamento, con emissione di Azioni ABC Company di categoria A,
ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, a un prezzo di emissione pari a 4 euro
per azione. La parte residua
, pari a 580.000 euro è stata regolata al closing per cassa
, con mezzi propri della Società. L’esecuzione dell'aumento di capitale (reinvestimento) è prevista, indicativamente, entro la fine del primo semestre dell’esercizio in corso.
In coerenza con quanto comunicato, è previsto l’ingresso di Antonella Negri-Clementi nel Consiglio di Amministrazione
di ABC Company, in occasione dell’assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di ABC relativo all’esercizio 2025 Nel contesto del closing dell’Operazione, sono stati altresì formalizzati gli accordi di collaborazione professionale con Antonella Negri-Clementi, Stefano Nuzzo e Marco Marinoni
, già equity partner di Global Strategy, finalizzati a garantire continuità operativa, presidio strategico e sviluppo del business nel medio-lungo termine.
Con il perfezionamento dell’Operazione, ABC Company rafforza in modo significativo l’offerta dei servizi di advisory a elevato valore aggiunto
a favore sia delle società partecipate sia della clientela, integrando competenze di consulenza strategica, corporate finance e M&A nonché in ambito Debt Capital Markets e gestione della crisi d’impresa(Foto: © kritchanut/123RF)