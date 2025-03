Aeroporti, Fiumicino da record: per ottavo anno è il migliore d'Europa

(Teleborsa) - Per l', l'aeroportoè stato riconosciuto come il, grazie all’elevata qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Ad affiancarlo, anche quest'anno, c'è il ", premiato comeha ottenuto untra i 119 aeroporti europei partecipanti al sondaggio del 2024. È inoltre l'unico grande hub internazionale, insieme a Singapore, ad aver conquistato premi in tutte le categorie. Con quasi 50 milioni di transiti registrati nel 2024, si conferma l’aeroporto con il più alto livello di soddisfazione dei passeggeri tra tutti gli scali con oltre 25 milioni di viaggiatori annui in EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e nelle Americhe.Questi risultati emergono dall’indagine "" (ASQ), condotta da Airports Council International (ACI) World in collaborazione con Amadeus, azienda leader nelle tecnologie per il settore travel. L’analisi hain oltre 360 aeroporti nel mondo, valutando oltre 30 indicatori relativi all’esperienza aeroportuale. Grazie a un rigoroso metodo di raccolta dati in tempo reale, il sondaggio raccoglie i feedback diretti dei viaggiatori sulla qualità dei servizi offerti dagli scali a livello globale.Oltre al titolo di "Best Airport", Roma Fiumicino si è aggiudicato anche altri prestigiosi riconoscimenti: Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, Easiest Airport Journey in Europe, Most Enjoyable Airport in Europe, Cleanest Airport in Europe.Anche l’aeroporto di Ciampino si è distinto a livello internazionale, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di miglior aeroporto europeo nella sua categoria (2-5 milioni di passeggeri) e, per la prima volta, il premio come "".L’annuncio di questi prestigiosi riconoscimenti per i due scali romani sarà celebrato ufficialmente durante la cerimonia di premiazione dell’ACI World Airport Experience Summit, che si terrà a Guangzhou, in Cina, dall’8 all’11 settembre 2025."Anche quest’anno gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri: un riconoscimento sempre più importante, non scontato, che ancora una volta testimonia la dedizione, passione e impegno delle nostre persone e di tutti i colleghi delle aziende, enti ed istituzioni che lavorano sinergicamente nei nostri scali" ha dichiarato: "Guardando alle previsioni di traffico per quest’anno e per i prossimi, siamo consapevoli che, per poter continuare a garantire questo livello di qualità e servizi sempre più innovativi, sia urgente poter sviluppare, in modo pienamente sostenibile, le infrastrutture dell’Aeroporto di Fiumicino, grazie ad importanti investimenti autofinanziati già pronti, con l’obiettivo di competere al livello degli altri grandi hub geograficamente più prossimi, con prospettive di sviluppo già tracciate. Solo in questo modo potremo consolidare il ruolo di primo piano che l’Italia, destinazione turistica di riferimento globale e piattaforma di transito ad elevato potenziale, merita nei flussi di connettività aerea a livello internazionale".Per celebrare il riconoscimento ricevuto dal sondaggio ASQ, Aeroporti di Roma ha lanciato oggiche ha come assoluto protagonista "Adryx", la nuova mascotte del "Leonardo da Vinci", un ambasciatore interstellare, esperto di qualità ed innovazione, che sbarca sulla Terra per scoprire il segreto dell’eccellenza. All’interno dello scalo, i passeggeri potranno quindi incontrarlo, ottenere gadget esclusivi e divertirsi con sfide, quiz e giochi interattivi a tema aeroportuale, imparando curiosità e suggerimenti utili per rendere la loro esperienza di viaggio ancora più fluida."Esprimo grande orgoglio per l’ennesimo riconoscimento del nostro aeroporto 'Leonardo da Vinci' di Roma Fiumicino come miglior scalo d'Europa per l'ottavo anno consecutivo. Questo prestigioso premio, unito ai successi del 'Giovan Battista Pastine' di Ciampino, riconosciuto nuovamente cometestimonia l'eccellenza dei servizi offerti ai passeggeri. Il punteggio record di 4,61 per Fiumicino, insieme all’essersi aggiudicato tutte le categorie di premi l’unico, con Singapore, tra tutti gli hub internazionali, dimostra l'impegno costante di tutti gli operatori del settore", commenta il"Questo – prosegue il ministro - è un traguardo significativo non solo per Aeroporti di Roma, ma per tutta l'Italia, che si conferma come una. La nostra capacità di attrarre e gestire flussi di passeggeri è fondamentale per la crescita economica della Nazione. In un momento in cui il turismo è in ripresa, segnando risultati record, questo riconoscimento rappresenta unaRingrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo – conclude Santanchè - e invito a continuare a lavorare insieme per mantenere elevati standard di qualità e innovazione nei nostri scali".