Accenture acquisirà la maggioranza di DLB per rafforzarsi in ambito data center end-to-end
(Teleborsa) - Accenture ha fatto sapere di avere siglato un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza, pari al 65%, di DLB Associates, società statunitense di ingegneria e consulenza per data center basati sull'intelligenza artificiale, e delle sue società affiliate.

L'operazione amplierà le capacità di Accenture in ambito data center end-to-end, aiutando i clienti di software, piattaforme e high-tech ad accelerare il time-to-market e a soddisfare la domanda di abilitazione dell'intelligenza artificiale.

Fondata nel 1980, DLB è leader nei servizi di selezione, due diligence, progettazione, messa in servizio, gestione della qualità costruttiva e ottimizzazione energetica dei data center.

"Con l'accelerazione della domanda di capacità dei data center guidata dall'intelligenza artificiale, i nostri clienti si trovano ad affrontare sempre più vincoli infrastrutturali che incidono sulle loro principali catene del valore", ha dichiarato Julie Sweet, Presidente e CEO di Accenture. "Insieme alla profonda competenza di DLB, Accenture offrirà una capacità end-to-end dalle prime fasi di progettazione concettuale e sviluppo strategico del sito fino all'ingegneria avanzata, alla rapida implementazione e alle prestazioni operative. Questo approccio garantirà ai nostri clienti di soddisfare le crescenti esigenze dell'intelligenza artificiale con velocità, scalabilità e affidabilità."

Investendo in aziende come DLB, Accenture sta ampliando le proprie capacità di supportare i clienti e partecipare alla crescita delle infrastrutture di intelligenza artificiale. Dal 2023, Accenture ha rapidamente costruito una presenza globale e competenze approfondite in infrastrutture e progetti di investimento. Questo include acquisizioni chiave della società statunitense di consulenza e gestione Anser Advisory e della società canadese di consulenza e gestione di programmi Comtech. Le acquisizioni successive, tra cui la società di consulenza per la costruzione di data center Soben nel Regno Unito, BOSLAN in Spagna, Partners in Performance in Australia, IQT Group in Italia e Orlade in Francia, consentono ad Accenture di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.

I termini della transazione non sono stati resi noti. La chiusura della transazione - si legge nella nota diffusa dalla società - è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative.
