Accenture acquisirà la maggioranza di DLB per rafforzarsi in ambito data center end-to-end

(Teleborsa) -ha fatto sapere di avere siglato un accordo per l', pari al 65%, di, società statunitense di ingegneria e consulenza per data center basati sull'intelligenza artificiale, e delle sue società affiliate.L'operazione, aiutando i clienti di software, piattaforme e high-tech ad accelerare il time-to-market e a soddisfare la domanda di abilitazione dell'intelligenza artificiale.Fondata nel 1980, DLB è leader nei servizi di selezione, due diligence, progettazione, messa in servizio, gestione della qualità costruttiva e ottimizzazione energetica dei data center."Con l'accelerazione della domanda di capacità dei data center guidata dall'intelligenza artificiale, i nostri clienti si trovano ad affrontare sempre più vincoli infrastrutturali che incidono sulle loro principali catene del valore", ha dichiarato. "Insieme alla profonda competenza di DLB, Accenture offrirà una capacità end-to-end dalle prime fasi di progettazione concettuale e sviluppo strategico del sito fino all'ingegneria avanzata, alla rapida implementazione e alle prestazioni operative. Questo approccio garantirà ai nostri clienti di soddisfare le crescenti esigenze dell'intelligenza artificiale con velocità, scalabilità e affidabilità."Investendo in aziende come DLB, Accenture sta ampliando le proprie capacità di supportare i clienti e partecipare alla. Dal 2023, Accenture ha rapidamente costruito una presenza globale e competenze approfondite in infrastrutture e progetti di investimento. Questo include acquisizioni chiave della società statunitense di consulenza e gestionee della società canadese di consulenza e gestione di programmi. Le acquisizioni successive, tra cui la società di consulenza per la costruzione di data centernel Regno Unito,in Spagna,in Australia,in Italia ein Francia, consentono ad Accenture di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.I termini della transazione non sono stati resi noti. La chiusura della transazione - si legge nella nota diffusa dalla società - è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative.