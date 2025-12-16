Accenture acquisirà la maggioranza di DLB per rafforzarsi in ambito data center end-to-end

(Teleborsa) - Accenture
ha fatto sapere di avere siglato un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza
, pari al 65%, di DLB Associates
, società statunitense di ingegneria e consulenza per data center basati sull'intelligenza artificiale, e delle sue società affiliate.
L'operazione amplierà le capacità di Accenture in ambito data center end-to-end
, aiutando i clienti di software, piattaforme e high-tech ad accelerare il time-to-market e a soddisfare la domanda di abilitazione dell'intelligenza artificiale.
Fondata nel 1980, DLB è leader nei servizi di selezione, due diligence, progettazione, messa in servizio, gestione della qualità costruttiva e ottimizzazione energetica dei data center.
"Con l'accelerazione della domanda di capacità dei data center guidata dall'intelligenza artificiale, i nostri clienti si trovano ad affrontare sempre più vincoli infrastrutturali che incidono sulle loro principali catene del valore", ha dichiarato Julie Sweet, Presidente e CEO di Accenture
. "Insieme alla profonda competenza di DLB, Accenture offrirà una capacità end-to-end dalle prime fasi di progettazione concettuale e sviluppo strategico del sito fino all'ingegneria avanzata, alla rapida implementazione e alle prestazioni operative. Questo approccio garantirà ai nostri clienti di soddisfare le crescenti esigenze dell'intelligenza artificiale con velocità, scalabilità e affidabilità."
Investendo in aziende come DLB, Accenture sta ampliando le proprie capacità di supportare i clienti e partecipare alla crescita delle infrastrutture di intelligenza artificiale
. Dal 2023, Accenture ha rapidamente costruito una presenza globale e competenze approfondite in infrastrutture e progetti di investimento. Questo include acquisizioni chiave della società statunitense di consulenza e gestione Anser Advisory
e della società canadese di consulenza e gestione di programmi Comtech
. Le acquisizioni successive, tra cui la società di consulenza per la costruzione di data center Soben
nel Regno Unito, BOSLAN
in Spagna, Partners in Performance
in Australia, IQT Group
in Italia e Orlade
in Francia, consentono ad Accenture di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.
I termini della transazione non sono stati resi noti. La chiusura della transazione - si legge nella nota diffusa dalla società - è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative.