Ucraina, Starmer convoca riunione dei "volenterosi". Kiev punta a convincere Usa su collaborazione

(Teleborsa) - Sabato è stata convocata dal governo britannico una nuovain video della "i", il gruppo di leader dei Paesi disposti a contribuire in varia forma a garantire la pace indopo un eventuale accordo di cessazione delle ostilità con la Russia. La videocall seguirà le riunioni in presenza fra vertici militari e ministri della Difesa promosse in parallelo a Parigi dal presidentea partire da domani"L'Ucraina ha cercato la pace fin dal primo secondo della guerra. E abbiamo sempre detto che l'unica ragione per cui la guerra continua è la Russia", ha intanto scritto in un messaggio sui social media il presidente ucraino,, alla vigilia dei colloqui bilaterali in Arabia Saudita fra delegati di Ucraina e Stati Uniti.Secondo il Financial Times l'Ucraina sfrutterà idi domani in Arabia Saudita per convincere gli Stati Uniti a riprendere la condivisione die il, puntando a convincere il presidente Trump della volontà di Zelensky di una rapida fine della guerra con la Russia. Sempre la testata britannica sostiene che Kiev "è pronta a proporre un cessate il fuoco parziale con Mosca sugli attacchi di droni e missili e sulle operazioni nel Mar Nero".Ha parlato anche il portavoce del Cremlino, sottolineando che la Russia e gli Usa sono ancora "nella fase iniziale del percorso" negoziale per ripristinare le loro relazioni e il cammino che li attende "è piuttosto lungo e difficile". "I due presidenti – ha però aggiunto– hanno espresso la volontà politica in questa direzione". Peskov ha però smentito alcune indiscrezioni secondo le quali Russia e Stati Uniti avrebbe avuto nuovi colloqui a Gedda dopo il bilaterale Usa-Ucraina.