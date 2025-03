Cementir, utile rettificato 2024 stabile a 224 milioni di euro. Ricavi -2,7%

Cementir Holding

(Teleborsa) -, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha chiuso ilconpari a 1.648,8 milioni di euro, diminuiti del 2,7% rispetto ai 1.694,6 milioni del 2023. La contrazione è stata diffusa in tutte le aree geografiche ad eccezione della Turchia e della Svezia, influenzata dalla riduzione dei volumi in alcune regioni e dal forte deprezzamento delle valute in Turchia ed Egitto. Si evidenzia infatti che a cambi costanti 2023 i ricavi sarebbero stati pari a 1.795,7 milioni di euro, in crescita del 6,0% rispetto all'anno precedenteIlha raggiunto 399,3 milioni di euro, in diminuzione del 5,4% rispetto ai 421,9 milioni di euro del 2023. Il risultato della gestione finanziaria è stato pari a 28,6 milioni di euro (16,5 milioni di euro nel 2023). L'di Gruppo, dedotto il risultato di pertinenza degli azionisti terzi, è pari a 223,8 milioni di euro (223,3 milioni di euro nel 2023)."Il 2024 è statoper il nostro Gruppo, che ha dimostrato unanonostante il complesso contesto geopolitico e macroeconomico - ha commentato l'- Ci prepariamo ad affrontare il prossimo triennio con una presenza industriale rafforzata, grazie all'ammodernamento del forno 4 in Belgio, alla seconda linea di produzione in Egitto e all'opportunità di decarbonizzare completamente il nostro impianto di Aalborg entro il 2030 con un investimento contenuto. Guardiamo con rinnovata fiducia alle sfide future".Laal 31 dicembre 2024, pari a 290,4 milioni di euro, è migliorata di 72,8 milioni di euro rispetto ad una posizione di cassa netta di 217,6 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, prevista per il 28 aprile 2025 in un'unica convocazione, la distribuzione di undi 0,28 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, invariato rispetto al 2023, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un importo complessivo al netto delle azioni proprie di 43,5 milioni di euro, utilizzando il risultato d'esercizio. Il dividendo sarà posto in pagamento il 21 maggio 2025 previo stacco della cedola in data 19 maggio 2025 (record date alla data del 20 maggio 2025).