Piscine, sicurezza "priorità che non può più aspettare"

(Teleborsa) - Un'importante occasione di confrontocon un focus particolare su: si è svolto ieri il convegno istituzionale, organizzato a Roma - nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati - dal’Associazione Italiana piscine e wellness.secondo uno studio realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità che ha preso in esame il periodo 2019-2023 su un campione di 100 casi di annegamento fatale tra 0-19 anni, il 46% di questi eventi è avvenuto in piscine, principalmente domestiche; il 20% in mare e il 34% in acque interne. Dati questi che evidenziano la necessità di dotare tutte le piscine di dispositivi di sicurezza obbligatori. Alla luce di questo, durante il convegnoL'incontro è iniziato con l'intervento del, che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e settore privato per garantire la sicurezza e la sostenibilità degli impianti acquatici: “Il dialogo con le istituzioni prosegue in maniera serrata e proficua, sulla base di una condivisione di obiettivi che si riassumono nella volontà di favorire l'avanzamento dell'iter parlamentare della proposta di legge in materia di sicurezza - ha dichiarato Alessandria - Una normativa che, una volta approvata, consentirà l'applicazione delle attuali disposizioni UNI, migliorando significativamente la sicurezza anche dal punto di vista impiantistico,il 7% della popolazione italiana utilizza impianti ludico-natatori, un dato che ci deve far riflettere sull'importanza di disporre di strutture sicure e adeguate.e ha trovato supporto e riscontro nei dati raccolti dall'indagine sul “rapporto degli italiani con l’elemento acqua” commissionata dall’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi. La ricerca ha evidenziatoovvero si ritengono in grado di praticare correttamente lo stile libero o la rana per almeno 50 metri respirando correttamente. A fronte di questo quadro la quasi totalità degli intervistati (98%) giudica importante sensibilizzare i genitori rispetto al rischio di annegamento dei bambini, il target più esposto a questo pericolo.La tavola rotonda ha visto la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti del settore privato e delle istituzioni e nel corso del dibattito è emersa la necessità di un'azione congiunta