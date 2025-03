Dazi, Confeuro: “Bene risposta Ue a Usa ma serve dialogo”

(Teleborsa) -. La scelta dell’amministrazione Trump infatti danneggia il commercio globale e potrebbe colpire duramente il settore agricolo europeo, in particolare le nostre eccellenze agroalimentari e i nostri piccoli e medi produttori, già provati da crisi economiche e climatiche. Confeuro dunque condivide la doverosa e ferma risposta dell’Unione Europea:er tutelare le nostre filiere produttive e ristabilire un equilibrio nei rapporti commerciali. L’Europa non può rimanere passiva di fronte a un attacco ingiustificato che penalizza tutta l’economia, incluso il settore primario e la nostre produzioni". A sottolinearlo, in una nota stampa,Presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondoTuttavia, al di là delle contromisure, "auspichiamo che questa escalation di tensioni commerciali e politiche venga presto superata. La guerra dei dazi non porta benefici a nessuno, crea solo incertezza e instabilità economica. È fondamentale tornare a un dialogo costruttivo tra Stati Uniti e Unione Europea, basato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco.