Milano 25-nov
42.699 +0,95%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 25-nov
9.610 +0,78%
Francoforte 25-nov
23.465 +0,97%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,43%

Il Dow Jones chiude a 47.112,2 punti

L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +1,43%, terminando la sessione a 47.112,2 punti.
