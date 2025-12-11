Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 22:00
25.687 -0,35%
Dow Jones 22:00
48.704 +1,34%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,34%

Il Dow Jones chiude a 48.704,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,34%
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +1,34%, terminando la sessione a 48.704,01 punti.
Condividi
```