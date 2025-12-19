Coty cede la quota residua di Wella a KKR per 750 milioni di dollari e accelera il deleveraging

Coty

KKR

(Teleborsa) -, colosso a livello mondiale nel settore della bellezza, ha annunciato ladelinai fondi gestiti da, completando il programma pluriennale di monetizzazione avviato nel 2020. L’operazione prevede proventi immediati in cassa pari ae il diritto per Coty a ricevere il 45% degli eventualiderivanti da una successiva vendita o da un’IPO di Wella, una volta raggiunto il rendimento preferenziale spettante a KKR.Sulla base delle solide performance recenti e attese di Wella e delle attuali valutazioni di mercato, Coty ritiene che vi sia un potenziale significativo per ulteriori incassi, tali da avvicinare i proventi complessivi al valore contabile dell’investimento in Wella. La transazione segna la conclusione deldellaentro la fine del 2025, esattamente in linea con gli obiettivi originari del gruppo.Coty intende destinare la quasi totalità dei proventi upfront, al netto delle imposte, allaa breve e lungo termine. In combinazione con la forte generazione di, superiore a 350 milioni di dollari nel primo semestre dell’esercizio 2026 e coerente con la guidance, l’operazione dovrebbe portare la leva finanziaria netta del gruppo a circa 3 volte entro la fine del 2025, rafforzando il percorso verso l’obiettivo di 2,0 volte."Questa operazione rappresenta una tappa fondamentale per Coty, sia nel percorso di trasformazione sia nel nostro impegno di lungo periodo sul deleveraging", ha commentato il CFO, sottolineando che lacon KKR si è dimostrata altamente value accretive. La monetizzazione progressiva della quota in Wella ha consentito al gruppo di rafforzare le fondamenta finanziarie anno dopo anno, mantenendo al contempo un focus strategico più mirato sul core business.Con la cessione della partecipazione residua, Coty completa ile delle operazioni, cristallizzando il valore di un asset non core e migliorando sensibilmente il profilo finanziario.