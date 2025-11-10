SYS-DAT, rilevate azioni proprie per oltre 125 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT
, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato
tra il 3 e il 7 novembre 2025 inclusi, complessivamente 22.603 azioni ordinarie proprie
ad un prezzo medio di circa 5,56 euro e per un controvalore
pari a 125.729,08 euro
.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 10 novembre la Società detiene 73.207 azioni proprie, corrispondenti allo 0,2340% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, bene SYS-DAT
, con un rialzo del 2,99%.