Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 18:33
25.468 +1,63%
Dow Jones 18:33
47.125 +0,29%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

SYS-DAT, rilevate azioni proprie per oltre 125 mila euro

Azioni proprie, Finanza
SYS-DAT, rilevate azioni proprie per oltre 125 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato tra il 3 e il 7 novembre 2025 inclusi, complessivamente 22.603 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,56 euro e per un controvalore pari a 125.729,08 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 10 novembre la Società detiene 73.207 azioni proprie, corrispondenti allo 0,2340% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, bene SYS-DAT, con un rialzo del 2,99%.
Condividi
```