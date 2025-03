Berrigan (DG FISMA): servono decisione coraggiose su Unione del Risparmio e degli Investimenti

(Teleborsa) - "Sappiamo, dal passato, che alcuni temi della Unione del Risparmio e degli Investimenti sono molto sensibili. Mae pratiche sedimentate nel tempo". Lo ha affermato, DG FISMA presso la Commissione europea, all'evento "I cinquant'anni della Consob: tra presente e futuro" in Bocconi.per sviluppare l'autonomia strategica in campo finanziario, così come in altri come la difesa", ha sottolineato.In merito alla presentazione dell'Unione del Risparmio e degli Investimenti (in inglese Savings and Investment Union - SIU) nei prossimi giorni, Berrigan ha detto: "La presidente (Ursula Von der Leyen, ndr) è convinta, ed è convincente quando si attiva, quindi"."Per lungo tempo c'è stato unsull'Unione dei mercati dei capitali, è positivo che adesso cerchiamo di far convergere le cose", ha concluso.