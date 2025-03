Energean, accordo con Carlyle rischia di saltare: mancano autorizzazioni in Italia e Egitto

Energean

(Teleborsa) - L'diin Egitto, Italia e Croazia da parte del colosso del private equity- per un valore massimo di 945 milioni di dollari -da Carlyle e non c'è alcuna garanzia che saranno soddisfatte entro e non oltre il 20 marzo 2025 (data massima concordata ad agosto 2024 per il soddisfacimento delle condizioni).Inoltre, Energean - società quotata sulla Borsa di Londra che è focalizzata sullo sviluppo di nel Mediterraneo - non è stata in grado di raggiungere un accordo con Carlyle per estendere la data oltre il 20 marzo 2025. Di conseguenza, "vi è(o rinunciate) entro la data di long stop pertinente e che, pertanto, (in assenza di un'estensione concordata) la transazione potrebbe essere terminata", si legge in una nota.Energean rimane impegnata a chiudere la transazione secondo i termini concordati e a massimizzare il rendimento per gli azionisti, anche tramite il suo"Sebbene Carlyle non abbia ancora ottenuto le necessarie approvazioni normative, rimaniamo impegnati a concludere la transazione - ha commentato il- Si tratta di asset diversificati e di alta qualità con un potenziale di crescita significativo e,, concentrandoci, come sempre, sui migliori interessi dei nostri azionisti tenendo presente la necessità di diversificazione, scala, accrescimento dei dividendi e crescita".