Fed, Powell: incertezza è insolitamente elevata, aumento inflazione da dazi

(Teleborsa) - "e siamo ben posizionati per attendere una maggiore chiarezza". Lo ha affermato il presidente della Fed,, nella conferenza stampa che ha seguito la decisione di lasciare i tassi invariati all'all'intervallo 4,25-4,50% e di rallentare il ritmo del quantitative tightening a partire da aprile."I partecipanti (al FOMC, ndr) hanno espresso le loro valutazioni individuali di un percorso appropriato per il tasso in base a ciò che ogni partecipante ritiene essere lo scenario più probabile per il futuro - ha raccontato - E, lo ammetto, è. Alla luce di una notevole incertezza, il partecipante mediano prevede che il livello appropriato del tasso sarà del 3,9 percento alla fine di quest'anno e del 3,4 percento alla fine dell'anno prossimo, invariati rispetto a dicembre. Mentre queste previsioni individuali sono sempre soggette a incertezza,"."E naturalmente, queste proiezioni non sono pianificate dal comitato - ha aggiunto -. Man mano che l'economia evolve, modificheremo la nostra posizione politica in un modo che promuova al meglio i nostri obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi. Se l'economia rimane forte e l'inflazione non continua a muoversi in modo sostenibile verso il due percento, possiamo mantenere la moderazione politica più a lungo. Lache affrontiamo nel perseguire entrambi i lati del nostro doppio mandato".Powell ha anche parlato dei cambiamenti nel quantitative tightening: "Nella riunione odierna, abbiamo anche deciso di rallentare il ritmo del declino del nostro bilancio. Da quando abbiamo iniziato il runoff del bilancio, i titoli in portafoglio sono diminuiti di oltre 2 trilioni di dollari. Gli indicatori di mercato continuano a suggerire che la quantità di riserve rimane abbondante, ma. A partire da aprile, il limite mensile sul rimborso dei titoli del Tesoro sarà abbassato da 25 miliardi a 5 miliardi. Stiamo lasciando invariato il limite sui titoli di Agenzia.e non dovrebbe influenzare le dimensioni del nostro bilancio nel medio termine".Guardando avanti, "laè in procinto di attuare cambiamenti politici significativi in ??quattro aree distinte: commercio, immigrazione, politica fiscale e deregolamentazione. È l'che avrà importanza per l'economia e per il percorso della politica monetaria".A una domanda se la revisione delle previsioni di inflazione è dovuta ai dazi, ha risposto che è difficile analizzare quanto dell'inflazione sia guidato dai dazi, ma "". Anche se il caso base è che i dazi non porteranno a un'accelerazione sostenuta dell'inflazione, Powell dice che "non possiamo saperlo davvero. Dovremo vedere come andranno effettivamente le cose". "Pensiamo che l'inflazione abbia iniziato a salire ora, in parte in risposta ai dazi e", ha detto in un altro passaggio."La Fed non fa previsioni sulla probabilità di recessione, ma se si guarda alla previsioni esterne, i forecaster hanno generalmente aumentato la possibilità di recessione in un certo senso, ma ancora a livelli relativamente moderati, nella media storica, anche perché erano estremamente bassi soltanto due mesi fa - ha detto Powell - Si diceva che".