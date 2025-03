Report FLAG: l’85% delle aziende familiari nel Mezzogiorno è pronta al passaggio generazionale

(Teleborsa) - Le, circa 217 mila in totale. Dal punto di vista settoriale si concentrano nell’industria manifatturiera, nel commercio all’ingrosso, nelle industrie alimentari, nelle industrie tessili e nel settore alloggio e ristorazione. Lecon circa 2,5 milioni di occupati in totale.Sono queste alcune delle evidenze che emergono dal, realizzato da Deloitte Private con il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’ed il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e condotto su 128 aziende familiari in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna."Nel Mezzogiorno – commentano– le aziende familiari sono strutturate sotto il profilo della governance, sono multigenerazionali e sono radicate a livello locale per creare sempre più valore economico e sociale. In prospettiva, le aziende familiari del Mezzogiorno, per valorizzare la legacy in un’ottica di lungo periodo, sonocome l’innovazione e l’ottimizzazione delle risorse, assicurando un futuro solido e prospero alla propria realtà imprenditoriale anche a beneficio delle nuove generazioni"."Il binomio impresa-famiglia è fortemente radicato nel tessuto imprenditoriale italiano. Tuttavia, la sua importanza è ancora più tangibile nel contesto nel Mezzogiorno dove le famiglie imprenditoriali operano perseguendo strategie che puntano all’eccellenza facendo leva su competenze specialistiche che spesso si tramandano di generazione in generazione. Sono proprio le generazioni familiari che catalizzano l’imprenditoria civica. Infatti,. Da questo report emerge chiaramente la tendenza delle aziende familiari del Mezzogiorno ad inserire obiettivi di civismo nella propria strategia e, talvolta, integrarli nel proprio modello di business". Questo il commento di, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni., Dipartimento di Economia e Finanza, dichiara che "le imprese familiari del Mezzogiorno hanno saputo, nel tempo,: non solo economico, ma anche relazionale, umano, culturale e sociale, legittimando, nel tempo, una leadership riconosciuta nei territori. In queste imprese, la governance diviene il presidio per equilibrare i rapporti tra famiglia, azienda e portatori d’interesse. La formalizzazione dei meccanismi di governo consente di affrontare le sfide del futuro connesse alla innovazione e alla crescita, pur rimanendo ancorate alle comunità di appartenenza".Il legame con il territorio riveste un ruolo cruciale per queste aziende sotto molteplici aspetti. Dall’analisi condotta emerge quanto tale rapporto sia ritenuto essenziale per la. Nello specifico, le aziende familiari del panel producono prevalentemente entro i confini del Mezzogiorno (71% dei casi), che si afferma come principale polo produttivo. Tuttavia, quando si tratta di individuare mercati in cui operare, le aziende del Sud Italia si dimostrano abbastanza dinamiche, con il 55% che opera in tutta Italia e il 45% che opera sia in Italia sia all’estero.Queste scelte sottolineano l’importanza di un’economia che reinveste nel contesto locale, contribuendo così al rafforzamento del patrimonio e alla generazione di valore condiviso con la comunità.. Circa la metà degli intervistati preferisce l’utilizzo di fornitori locali per una percentuale compresa tra il 30% e il 50%, mentre il 14% delle imprese sceglie oltre il 50% dei propri fornitori tra quelli locali. Infine, per 3 aziende su 5 più della metà dei propri dipendenti proviene dal territorio, mentre nessuna delle aziende impiega meno del 10% di forza lavoro locale, dimostrando così un forte legame con la comunità attraverso la valorizzazione delle risorse umane del Mezzogiorno.In più,, con il 93% delle aziende che dichiara di supportare iniziative con finalità civiche. Parallelamente, emerge un impegno attivo delle famiglie imprenditoriali, che per l’80% dichiara di supportare economicamente eventi di raccolta fondi connessi alla riduzione della povertà e al sostegno al benessere sociale del territorio. Inoltre, le famiglie imprenditoriali sono coinvolte nelle organizzazioni politiche locali o nazionali, contribuendo a decisioni strategiche e normative che influenzano direttamente il territorio di riferimento.L’analisi della proprietà familiare evidenzia una netta prevalenza di aziende integralmente possedute dalla medesima famiglia. Ad esempio, il 55% delle aziende del campione presenta una proprietà familiare tra il 91% e il 100%. I dati raccolti denotano quindi un solido controllo familiare. Tuttavia, nelleSotto il profilo della governance, la presenza di un Consiglio di Amministrazione (CdA) si riscontra nel 62% delle aziende intervistate. La composizione media è di 5 membri, di cui 3 sono membri della famiglia controllante e 2 sono esterni. Invece, nel Top Management Team, su un totale di 9 membri, i non familiari salgono in media a 6, mentre quelli familiari restano 3.Tra questi, il più diffuso è il patto di famiglia, istituito dal 20% delle aziende intervistate, per regolamentare la continuità generazionale e definire i rapporti tra i membri familiari. Altri strumenti includono i consigli di famiglia (13% delle aziende), istituiti per discutere questioni strategiche e preservare l'armonia familiare; gli accordi di famiglia (4%), volti a disciplinare la gestione della proprietà e la governance; i comitati familiari (3%), che integrano l’azione di soci e manager per favorire il coordinamento strategico.Le aziende familiari del Mezzogiorno si contraddistinguono per una prevalenza di leader familiari appartenenti alla seconda generazione (58%). Inoltre,Le famiglie imprenditoriali pongono attenzione alla questione del passaggio generazionale e infatti quasi l’85% delle aziende dichiara di disporre di un piano di successione già formalizzato, di cuiIl cambiamento nelle relazioni familiari è ritenuto la principale minaccia per le aziende (59%), indicativo di conflitti generazionali o del ritiro di membri chiave che possono compromettere la continuità del business. Inoltre,Nel Mezzogiorno, infine, la fuga di cervelli è il rischio che preoccupa maggiormente le aziende familiari, con l’89% degli intervistati che lo valuta come "Altissimo", mentre il rischio di transizione demografica è ritenuto la seconda preoccupazione in ordine di importanza, come indicato dall’85% delle realtà intervistate.Le sfide legate al climate change e la crescente pressione per adottare pratiche aziendali sostenibili sono fattori determinanti per l’evoluzione futura delle imprese, rendendo necessari interventi concreti per ridurre l’impatto ambientale e garantire la resilienza nel lungo termine.Il report verrà presentato oggi nel corso di un evento a cui prenderanno parte Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia; Pasquale Lampugnale, Chief Executive Officer Sidersan S.p.A. e Vicepresidente Nazionale Piccola Industria Confindustria; Teresa Caradonna, Caradonna Logistics S.r.l. e Presidente Piccola Industria Confindustria Puglia; Giovanna Gregori, Consigliera Delegata Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF); Stefano Bronzini, Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Donata Mussolino, Professore Ordinario Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI), Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Vincenzo Fiore, Vicepresidente Confindustria Bari-BAT; Michele Vinci, Fondatore e Presidente Masmec S.p.A.; Daniela Vinci, Chief Executive Officer Masmec S.p.A., Michele Zonno, Chief Executive Officer Italian Fashion Team; Antonio Quarta, Amministratore Unico Quarta Caffè S.p.A., Carmine Esposito, Chief Executive Officer EPM S.r.l.; Pasquale Casillo, Presidente e Chief Executive Officer Casillo Partecipazioni S.p.A..