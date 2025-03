Fiducia in calo, la preoccupazione di imprese e consumatori

(Teleborsa) - I dati diffusi oggi dall’Istat confermano una preoccupante tendenza al ribasso deldi, che passano, rispettivamente, da 98,8 a 95 e da 94,7 a 93,3."La fiducia dei consumatori registra a marzo una battuta d’arresto, con l’indice che torna a scendere e registra un netto peggioramento in tutte le sue componenti", ha commentato il. "Rispetto ai primi due mesi dell’anno, a marzo crolla l’indice sul clima economico e quello futuro, e marcati cali si registrano anche per il clima personale – spiega il Codacons – Le aspettative delle famiglie sulla situazione economica del Paese sono quindi in netto peggioramento, un quadro che risente delle tensioni in atto sul fronte economico, con i dazi voluti da Trump e la guerra commerciale tra Usa e Ue". "Il rischio ora è quello di unada parte delle famiglie, che in un clima di fiducia negativo sono portate a tagliare la, come dimostra tra l’altro il dato sulla maggioreregistrato a marzo dall’Istat", avverte il Codacons."Dato pessimo. Dopo l'exploit di febbraio, con il recupero della fiducia persa nel quarto trimestre 2024, a marzo si torna alla dura realtà, alla fatica di dover arrivare alla fine del mese. La fiducia precipita segnando il valore peggiore da quasi un anno e mezzo a questa parte, ossia dal novembre del 2023 quando era pari a 93", afferma, presidente dell'"Se a febbraio c'era stato l'annuncio del ministro Giorgetti contro il caro bollette e poi il varo del decreto, a marzo gli italiani hanno dovuto ancora fare i conti contro il, non avendo per ora ricevuto il contributo straordinario di 200 euro promesso dalla Meloni. Non per niente precipitano sia il giudizio che le attese sulla situazione economica della famiglia. Quanto al saldo positivo relativo all'opportunità attuale di risparmiare, è solo un effetto ottico, un rimbalzo tecnico dovuto al fatto che a febbraio il valore era crollato da 146,6 di gennaio a 134,9, con una perdita di 11,7 punti percentuali, divario che a marzo non è stato colmato, visto che con 143,3 si resta sotto al dato di inizio anno. Inoltre, sempre rispetto al risparmio, le possibilità future vanno in territorio negativo, passando da +2,1 di febbraio a -8,3. Insomma, con ile il, difficile immaginare di poter mettere da parte dei soldi", conclude Dona.L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha rilevato una riduzione del consumo di(-16,9%, con uno spostamento anche verso il consumo di tagli e qualità meno costosi e meno pregiati); un taglio dei consumi di(-2,4%); una ricerca sempre più assidua di offerte, sconti, acquisti di(abitudine adottata dal 51% dei cittadini); un aumento degli acquisti presso i discount (+12,1%)."Dal fronte economico arrivano purtroppo: peggiora decisamente - secondo le rilevazioni di Istat - il clima di fiducia died imprese nel mese di marzo. Per quanto riguarda le famiglie il pessimismo è a tutto campo, coinvolgendo sostanzialmente tutte le voci, da quelle sula quello personale. Per le imprese si tratta del secondo calo consecutivo: in particolare il sentiment peggiora anche per il, dai turistici, che diminuiscono di 5,5 punti, a quelli di mercato, -3 punti, mentre il commercio tiene in apparenza ma solo grazie alla grande distribuzione, poiché per i negozi l'indice diminuisce di oltre 2 punti e mezzo. Una situazione che potrebbe influire negativamente sui consumi di primavera". Cosìin una nota."L'aspetto più sorprendente della pubblicazione odierna è il forte calo della fiducia dei consumatori italiani, che ha perso quasi quattro punti, scendendo ai livelli visti l'ultima volta nell'aprile 2024. Il calo è stato principalmente determinato dalle crescenti preoccupazioni per la situazione economica attuale e futura del Paese", ha sottolineato, Senior Economist di ING. "I consumatori si sono dichiarati più preoccupati per la, hanno segnalato una crescente opportunità attuale sul risparmio e un calo delle intenzioni di acquisto di beni durevoli. La crescente visibilità dei rischi legati a una possibile guerra commerciale sta probabilmente giocando un ruolo in questo senso", ha aggiunto."La tenuta dele l'attuale recupero del- frutto di una crescita salariale decente e di un'inflazione relativamente contenuta - sono probabilmente percepiti come temporanei o quantomeno molto incerti, aumentando il rischio di un ritardo nella ripresa dei consumi privati", ha quindi sottolineato Pizzoli.