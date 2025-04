Pianificazione finanziaria, Bagella: essenziale approccio che leghi investimenti a obiettivi vita persone

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -In un contesto socioeconomico in rapida evoluzione, diventa sempre piùQuesto metodo consente di allocare le risorse nel lungo periodo, evitando trappole comportamentali e misurando le reali aspettative dei clienti. In questo modo, possiamo offrire loro un quadro chiaro e strutturato, restando fedeli alla missione storica della nostra industria: guidare le persone verso i loro obiettivi di vita”. Lo ha dettoResponsabile Sviluppo Offerta didurante la tavola rotonda nel corso dell’evento, organizzato da AIPB.“Il mindset dei clienti è profondamente cambiato: cresce la consapevolezza delle esigenze di medio-lungo termine, strettamente legate alla tutela del proprio tenore di vita e di quello dei propri cari, nel presente e nel futuro. Questo cambiamento è stato accelerato da diversi fattori, tra cui il più grande trasferimento di ricchezza della storia verso la Generazione Z, l’evoluzione dei trend demografici e l’indebolimento dei sistemi di welfare pubblico. È il momento di evolvere verso una vera consulenza patrimoniale, che integri investimenti finanziari, soluzioni assicurative e strumenti di risk pooling"., mentre la formazione sarà cruciale per diffondere la cultura della pianificazione finanziaria. Per raggiungere questo obiettivo, serve un approccio più sinergico tra investimenti e soluzioni assicurative, valorizzando anche le opportunità offerte dai mercati privati. Tutti gli ingredienti per questa trasformazione sono già presenti o prossimi alla piena maturità: tecnologia, modelli, dati e prodotti. Tuttavia, la vera sfida resta la loro integrazione nei sistemi di consulenza, il cosiddetto ‘ultimo miglio’ di questo percorso, forse il più complesso. Non si tratta solo di investire in soluzioni, ma di riuscire a trasferire concretamente questa evoluzione ai clienti., conclude Bagella.