Dazi Usa, la risposta europea: prime contromisure entro il 15 aprile

(Teleborsa) - L'è pronta a rispondere ai. È quanto riporta Ansa che cita fonti Ue secondo le quali le prime misure "potranno entrare in vigore il, seguiti poi da una seconda tranche di misure il 15 maggio". "C'è ancora qualche consultazione in corso e poi procederemo", hanno spiegato le stesse fonti che hanno evidenziato che "la ritorsione rifletterà" gli input ricevuti dai governi nazionali.Un alto funzionario europeo ha riferito all'agenzia di stampa che gli Stati Uniti, in base alle nuove tariffe annunciate, riscuoteranno sulle esportazioni Ue poco più di. "Le nostre cifre dicono che si tratta di circa 290 miliardi di euro di esportazioni Ue con i dazi teorici del 20% da applicare dagli Usa", ha spiegato la fonte ad Ansa, "sono circa 58 miliardi di dazi extra che applicherebbero sulle esportazioni Ue". "Il 70% delle nostre esportazioni, verso gli Usa sarebbe colpito da tariffe", ha aggiunto il funzionario europeo.Il ministro dell'Economia tedesco,, ha paragonato l'impatto delle nuove politiche commerciali Usa a quello dell'attacco dellaall'. "Si tratta degli aumenti tariffari più destabilizzanti degli ultimi novant'anni", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa durante la quale ha sottolineato la necessità di una, proprio come nel caso dell'aggressione russa all'Ucraina. "Dobbiamo rispondere con l'atteggiamento giusto, rimboccarci le maniche e trovare una via d'uscita da questa situazione. Ed è questo che mi aspetto dal prossimo governo", ha dichiarato Habeck.Intanto, il commissario europeo al Commercio,, ha annunciato che domani parlerà con i suoi omologhi statunitensi. "I dazi ingiustificati inevitabilmente si ritorcono contro. Agiremo in modo calmo, graduale e unificato" – ha scritto Sefcovic su X –, "calibriamo la nostra risposta, lasciando tempo adeguato per i colloqui. Ma non resteremo inerti se non riuscissimo a raggiungere un accordo equo".