Hetts (Janus Henderson): margine per dazi più bassi, anche se da base del 10%

(Teleborsa) - "I dazi introdotti da Donald Trump, da far venire le lacrime agli occhi, riportano la dicitura "tattica di negoziazione", un. Fortunatamente, questo significa che c'è un sostanziale margine per dazi più bassi da qui in avanti, anche se da una base del 10%". Lo afferma, Global Head of Multi-Asset and Portfolio Manager di Janus Henderson."Abbiamo visto che l'amministrazione ha una, ora la grande domanda è quanta tolleranza ha per una reale turbolenza economica mentre i negoziati hanno luogo - ha aggiunto - Nel frattempo, il rimbalzo dell'S&P 500 dopo un buon rapporto sull'occupazione non agricola di ieri è stato un promemoria che l'economia in generale è ancora al centro dell'attenzione. I dati dell'ISM sui servizi e sui salari non agricoli di questa settimana saranno oggetto di un'ulteriore analisi, poiché qualsiasi debolezza materiale alimenterà i timori di recessione".