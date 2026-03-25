Regno Unito, mercato immobiliare rallenta (+1,3% a marzo)

(Teleborsa) - Mercato immobiliare del Regno Unito in decelerazione a marzo. Lo conferma il consueto sondaggio dell'Office for Natinal Statistics (ONS), che segnala un aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni dell'1,3%, inferiore all'1,9% del mese precedente ed anche all'1,7% del consensus. Il prezzo medio di vendita in Regno Unito si è attestato a 268mila sterline.



Il prezzo medio di vendita è aumentato in Inghilterra a 254mila sterline (+1,1%), Galles a 210mila (+2%), Scozia a 188mila (+1,3%) e Irlanda del Nord a 196mila (+7,5%). I prezzi delle abitazioni a Londra sono calati dell'1,7%.



(Foto: © Kai Pilger / Pixabay)

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