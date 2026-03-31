Immobiliare USA, prezzi case in rallentamento a gennaio con indice FHFA a +0,1%

(Teleborsa) - Prezzi in rallentamento nell'immobiliare statunitense nel mese di gennaio.



L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento mensile dello 0,1%, dopo il +0,3% registrato nel mese precedente (rivisto da +0,1%) e il +0,1% atteso dagli analisti.

Tra gennaio 2025 e gennaio 2026, i prezzi delle case sono aumentati dell'1,6% dal +1,9% della rilevazione precedente.



La FHFA pubblica i dati e i report dell'HPI trimestralmente e mensilmente. L'indice principale, l'HPI, utilizza dati destagionalizzati relativi ai soli acquisti, provenienti da Fannie Mae e Freddie Mac.



Quotazioni in frenata anche secondo quanto rilevato dall'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti: ha evidenziato un incremento su base annua del 1,2%, in calo rispetto al +1,4% del mese precedente e atteso dal consensus. Su base mensile si registra una flessione dello 0,1%, come a dicembre. L'indice destagionalizzato ha riportato una salita dello 0,2% su base mensile dal +0,5% del mese precedente.



(Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)

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