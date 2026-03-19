BOE vota all'unanimità tassi fermi al 3,75%

(Teleborsa) - La Banca d'Inghilterra
ha votato all'unanimità
per mantenere il tasso di interesse di riferimento invariato al 3,75%
e ha dichiarato di "essere pronta ad agire
" per contrastare qualsiasi impennata inflazionistica innescata dalla guerra in Medio Oriente. La prima decisione senza dissenso in quattro anni e mezzo.
Il conflitto in Medio Oriente, scrive in una nota il Comitato di politica monetaria (MPC), "ha causato un aumento significativo dei prezzi globali dell'energia e di altre materie prime
, con ripercussioni sui prezzi dei carburanti e delle utenze per le famiglie e effetti indiretti sui costi per le imprese. In precedenza, si era registrata una continua disinflazione
dei prezzi e dei salari interni. L'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo (CPI) sarà più elevata nel breve termine
a causa del nuovo shock economico
".
La politica monetaria non può influenzare i prezzi globali dell'energia, ha precisato la BOE, ma "mira a garantire che l'adeguamento economico a tali prezzi avvenga in modo da raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo del 2%
". L'MPC, si legge ancora nella nota, "è attento al crescente rischio di pressioni inflazionistiche interne
dovute a effetti di secondo livello sulla formazione dei salari
e dei prezzi
, rischio che aumenterà quanto più a lungo persisteranno i prezzi elevati dell'energia
. L'MPC sta inoltre valutando le implicazioni per l'inflazione del probabile indebolimento dell'attività economica
derivante dall'aumento dei costi energetici".
Il comitato di nove membri, presieduto dal governatore Andrew Bailey, ha eliminato dalla decisione di febbraio la parte che indicava agli investitori che il tasso di riferimento "probabilmente sarebbe stato ulteriormente ridotto". Diversi membri hanno indicato che avrebbero sostenuto una riduzione
dei costi di finanziamento se il conflitto non fosse scoppiato
.
Anche la Federal Reserve
statunitense ha mantenuto i tassi invariati
mercoledì sera, con il presidente uscente Jerome Powell
che ha affermato che era troppo presto
per valutare gli effetti della guerra sull'economia americana. Anche la Banca Centrale Europea
dovrebbe mantenere la politica invariata nel corso della giornata.