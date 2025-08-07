Iniziative Bresciane, utile netto 1° semestre in calo a 1,1 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo Iniziative Bresciane
(INBRE) ha chiuso il primo semestre con un risultato netto di periodo pari a 1,1 milioni
di euro, che si confronta con i 3,3 milioni di euro al 30 giugno 2024.
La produzione netta di energia
nel semestre è stata pari a 91,5 GWh
(114,2 GWh al 30 giugno 2024) con un risparmio di anidride carbonica pari a circa 38 mila tonnellate. I ricavi e proventi consolidati
pari a 12,4 milioni
di euro, in calo del 21% rispetto ai 15,7 milioni di euro al 30 giugno 2024).Tale decremento è principalmente influenzato dalle minori precipitazioni del semestre, parzialmente compensate dall’entrata in esercizio di nuovi impianti sul Fiume Arno. Margine operativo lordo a 7,9 milioni
di euro (11,7 milioni di euro al 30 giugno 2024).
L'Indebitamento finanziario netto
è pari a 97,9 milioni di euro (100,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024).