Iniziative Bresciane, utile netto 1° semestre in calo a 1,1 milioni

Gruppo Iniziative Bresciane

(Teleborsa) - Il(INBRE) ha chiuso il primo semestre con undi euro, che si confronta con i 3,3 milioni di euro al 30 giugno 2024.Lanel semestre è stata pari a(114,2 GWh al 30 giugno 2024) con un risparmio di anidride carbonica pari a circa 38 mila tonnellate. Ipari adi euro, in calo del 21% rispetto ai 15,7 milioni di euro al 30 giugno 2024).Tale decremento è principalmente influenzato dalle minori precipitazioni del semestre, parzialmente compensate dall’entrata in esercizio di nuovi impianti sul Fiume Arno.di euro (11,7 milioni di euro al 30 giugno 2024).L'è pari a 97,9 milioni di euro (100,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024).