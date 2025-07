Acinque, risultato netto 1° semestre in crescita a 15,5 milioni

Acinque

(Teleborsa) -, società quotata a Piazza Affari, chiude il primo semestre del 2025 con un, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza,, in incremento rispetto al primo semestre 2024 (13,9 milioni di euro).L’ammontare complessivo deidelle vendite consolidate nel primo semestre 2025 risulta pari a, in aumento rispetto al corrispondente periodo del 2024 (288,9 milioni di euro). La gestione operativa consolidata evidenzia unpari a 57,9 milioni di euro, in lieve flessione rispetto al 2024 (58,9 milioni di euro). Ilsi attesta a 28,8 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 31,6 milioni di euro del 2024.Glicomplessivamente realizzati nel primo semestre 2025, esposti al netto di un contributo ricevuto pari a 1,8 milioni di euro, sono pari a, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo 2024 (27,1 milioni di euro), di cui circa l’86% considerati ammissibili ai fini della Tassonomia UE (Regolamento UE 2020/852). L'pari a 170 milioni di Euro, risulta in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2024 (176,1 milioni di euro), valore che conferma la soliditàfinanziaria perseguita dal Gruppo. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto (leverage) è pari a 0,33 (0,34 al 31dicembre 2024). Il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed Ebitda (IFN/Ebitda) si attesta a 1,71 (1,75 al 31 dicembre 2024).