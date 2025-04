Bando "Riabitare il Sud": 8 milioni per contrastare lo spopolamento e rilanciare i territori del Mezzogiorno

(Teleborsa) - Lalancia ilcon l’obiettivo di, coinvolgendo le comunità locali nella loro rivitalizzazione. Il bando, che mette a disposizione, sostiene progetti di sviluppo locale in piccoli comuni di. Ogni progetto dovrà riguardare almeno tre comuni confinanti con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Dal 2001 al 2023, il Sud ha perso 730 mila residenti, e le stime prevedono una perdita di 8 milioni di abitanti entro il 2080."Contrastare i processi di spopolamento delle regioni meridionali e favorire percorsi di rigenerazione demografica e sociale delle comunità è l’obiettivo strategico che la Fondazione Con il Sud ha deciso di perseguire nel prossimo triennio", ha dichiarato. "Non possiamo rimanere impassibili di fronte alla deriva demografica, nè possiamo accettarla come un destino già segnato senza rimboccarci le maniche. Crediamo invece che, attraverso la collaborazione con attori pubblici e privati e con le comunità, si possano mettere in campo strategie, prototipi di intervento e approcci trasversali capaci di cambiare le cose".Il bando si articola in due distinte fasi:Nel corso della prima fase i territori possono candidarsi formulando una "manifestazione di interesse", specificando le informazioni sul "gruppo promotore" della candidatura, sulla strategia pluriennale di rivitalizzazione del territorio e sulle azioni progettuali che, nel breve e medio termine, si intende avviare per dare seguito alla strategia. La presentazione della manifestazione di interesse è curata da un Ente di terzo settore con sede legale nel territorio candidato.Le proposte dovranno essereattraverso il portale Chàiros, raggiungibile dal sito della Fondazione.Al termine della prima fase di valutazione delle manifestazioni di interesse saranno individuati i territori ammessi alla successiva fase di progettazione esecutiva dei progetti, che sarà coordinata da un "gruppo di coordinamento territoriale" composto dai referenti degli enti che hanno presentato la manifestazione di interesse e dai collaboratori della Fondazione con il Sud, compresi i consulenti esperti.Gli interventi che la Fondazione sosterrà dovranno. Più in generale, dovranno sviluppare una strategia rigenerativa integrata volta al miglioramento dei servizi (educativi, socio-sanitari, di mobilità) e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale territoriale, favorendo l’inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di vulnerabilità, abbracciando diverse sfere e ambiti di intervento, come: la valorizzazione di beni comuni (es. scuole non utilizzate, spazi urbani, immobili storici, ecc.); di risorse ambientali (es. creazione di comunità energetiche sociali; recupero e utilizzo di terreni abbandonati, di parchi naturali, ecc); l’attivazione di servizi per la mobilità sostenibile; il miglioramento e l’innovazione dei servizi socioassistenziali; lo sviluppo di attività di imprenditoria sociale per favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone in difficoltà; il supporto alle comunità educanti; azioni per la digitalizzazione; servizi per il turismo sostenibile; azioni per favorire il 'southworking'.