In territorio positivi i listini europei, a Milano corre MPS

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, mentre come previsto la Bank of England taglia di 25 punti percentuali i tassi di interesse di riferimento portandoli al 3,75%. Si attende ora la decisione della BCE che invece dovrebbe confermare i tassi attuali.

A Piazza Affari bene il settore bancario: MPS – in attesa dell'ultimo Cda dell'anno che definirà il percorso per il 2026 e dell'ok della BCE al nuovo statuto che dovrebbe arrivare nel breve periodo – guida le performance degli istituti di credito.

Sul fronte macroeconomico, risulta in aumento oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di dicembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti, rispetto ai 98 del mese precedente e delle attese.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 55,9 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i +71 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%.

Tra i listini europei si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,24%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,23%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,22%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 44.267 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 46.945 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,35%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,13%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca MPS (+2,74%), BPER (+1,70%), Banca Popolare di Sondrio (+1,49%) e Leonardo (+1,49%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -1,75%.

Scivola Amplifon, con un netto svantaggio dell'1,55%.

Fiacca DiaSorin, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.

Discesa modesta per Campari, che cede un piccolo -0,52%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Juventus (+2,48%), Ariston Holding (+1,98%), OVS (+1,77%) e Moltiply Group (+1,45%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su WIIT, che ottiene -2,83%.

Pensosa Cementir, con un calo frazionale dell'1,40%.

Tentenna Ferragamo, con un modesto ribasso dell'1,12%.

Giornata fiacca per MFE A, che segna un calo dell'1,07%.
