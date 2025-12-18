In territorio positivi i listini europei, a Milano corre MPS

(Teleborsa) - Lieve aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee, mentre come previsto la Bank of England
taglia di 25 punti percentuali i tassi di interesse di riferimento portandoli al 3,75%. Si attende ora la decisione della BCE
che invece dovrebbe confermare i tassi attuali.
A Piazza Affari
bene il settore bancario: MPS
– in attesa dell'ultimo Cda dell'anno che definirà il percorso per il 2026 e dell'ok della BCE al nuovo statuto che dovrebbe arrivare nel breve periodo – guida le performance degli istituti di credito.
Sul fronte macroeconomico
, risulta in aumento oltre le attese
la fiducia delle imprese manifatturiere francesi
nel mese di dicembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti
, rispetto ai 98 del mese precedente e delle attese.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 55,9 dollari per barile.
Lo Spread
migliora, toccando i +71 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%. Tra i listini europei
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,24%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,23%, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,22%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 44.267 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 46.945 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,35%); senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,13%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca MPS
(+2,74%), BPER
(+1,70%), Banca Popolare di Sondrio
(+1,49%) e Leonardo
(+1,49%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -1,75%.
Scivola Amplifon
, con un netto svantaggio dell'1,55%.
Fiacca DiaSorin
, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.
Discesa modesta per Campari
, che cede un piccolo -0,52%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Juventus
(+2,48%), Ariston Holding
(+1,98%), OVS
(+1,77%) e Moltiply Group
(+1,45%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su WIIT
, che ottiene -2,83%.
Pensosa Cementir
, con un calo frazionale dell'1,40%.
Tentenna Ferragamo
, con un modesto ribasso dell'1,12%.
Giornata fiacca per MFE A
, che segna un calo dell'1,07%.