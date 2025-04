USA, Bessent: l'escalation cinese sui dazi è un grosso errore

(Teleborsa) - ", perché stanno giocando con una coppia di due. Cosa perdiamo se i cinesi aumentano i dazi su di noi? Esportiamo loro un quinto di quello che esportano loro a noi, quindi è una mano perdente per loro". Lo ha detto il segretario al Tesoro statunitense,, in un'intervista a CNBC.Finora, il Giappone è stato in prima linea tra i paesi desiderosi di negoziare, e la Casa Bianca si aspetta che una moltitudine di altri paesi si facciano avanti, ha detto Bessent: "Penso che vedrete alcuni paesi molto grandi con grandi deficit commerciali farsi avanti molto rapidamente. Se si presentano al tavolo con proposte solide, penso che"."Se costruissimo un muro tariffario,. Ma nel frattempo, riscuoteremo tariffe sostanziali - ha detto il segretario al Tesoro - Se avessimo successo, le tariffe sarebbero un cubetto di ghiaccio che si scioglie, in un certo senso, perché stai prendendo i ricavi man mano che vengono costruiti gli impianti di produzione negli Stati Uniti, e dovrebbe esserci un certo livello di simmetria tra le tasse che iniziamo a prendere con la nuova industria dalle imposte sui salari man mano che le tariffe diminuiscono".L'amministrazione Trump non si sta semplicemente concentrando sui livelli tariffari assoluti di altre nazioni, ma piuttosto sulle barriere non tariffarie come la manipolazione valutaria, l'imposta sul valore aggiunto europea e altri metodi che la Casa Bianca afferma indeboliscono il commercio equo. "- ha detto Bessent - La letteratura accademica mostra che in realtà sono le barriere non tariffarie a essere più difficili, sia più difficili da quantificare che sono più insidiose perché sono nascoste, sono offuscate".