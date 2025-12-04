Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 20:33
25.516 -0,35%
Dow Jones 20:33
47.782 -0,21%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,1% alle 19:30)

Il Dow Jones si muove sulla parità a 47.928,51 punti

In breve, Finanza
L'indice del principale listino americano mostra un +0,1% alle 19:30 e continua gli scambi a 47.928,51 punti.
