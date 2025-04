Technoprobe, AD: instabilità impone attenzione a marginalità, in crescita nel medio termine

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, presenta oggi ali driver di crescita e le linee strategiche volte a consolidare il proprio posizionamento nel segmento del testing dei semiconduttori.La società segnala che lache Technoprobe, forte del know-how tecnologico sviluppato internamente e ulteriormente rafforzato dalle partnership siglate con Teradyne ed Advantest, affronterà attraverso soluzioni di testing avanzate e capaci di rispondere alle esigenze dei propri clienti sia a livello front-end che back-end del processo produttivo dei semiconduttori.Ildella società e sarà declinato nel front-end attraverso le seguenti azioni: rafforzare il ruolo apicale nel testing dei chip logici, con particolare focus sullo sviluppo di soluzioni specifiche per le architetture Advanced Packaging, il cui sviluppo ha registrato una accelerazione con l'introduzione dell'intelligenza artificiale; ampliare l'offerta di soluzioni di high-speed, high-voltage, radio frequency e silicon photonics: l'incremento del volume di dati da processare ed al contempo la velocità delle interconnessioni tra diverse tipologie di device sosterranno la crescita dei volumi di tale tipologia di prodotti; espandere la propria presenza anche nel testing dei chip di memoria con l'ingresso nel segmento High Bandwidth Memory, oggi elemento fondamentale dei chip di intelligenza artificiale.A livello back-end, le sinergie create tra Technoprobe e DisTech, permetteranno diattraverso lo sviluppo di una nuova architettura avanzata, FusionLink, capace di agevolare lo sviluppo di Printed Circuit Boards (PCB) evoluti."Il percorso di crescita che Technoprobe ha conseguito fino ad oggi le ha permesso di raggiungere una- ha commentato l'- La nostra capacità di rispondere tempestivamente alle sfide che il progresso tecnologico ci sottopone è supportata dalla solidità finanziaria della Società che ci garantisce le risorse necessarie a sostenere la ricerca, pilastro della crescita"."Siamo focalizzati sullo sviluppo di soluzioni di testing più complesse e, forti del nostro know-how, sulla sfida più impegnativa dei prossimi anni: entrare in uno dei segmenti delle memorie a più alto potenziale di sviluppo - ha aggiunto - L'instabilità dell'attuale scenario economico e politico ci impone una costante attenzione alla".