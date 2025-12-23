Milano 15:30
44.611 +0,04%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 15:30
48.288 -0,15%
Londra 15:30
9.869 +0,04%
Francoforte 15:30
24.323 +0,16%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 22/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Piccolo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,43%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.424,2. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25.990,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.556,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```