Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Piccolo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,43%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.424,2. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25.990,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.556,9.

