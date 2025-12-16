Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un +0,08%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,7951. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,7964. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,7977.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)