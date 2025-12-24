Milano 23-dic
0 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Hang Seng Index, che in chiusura evidenzia un -0,11%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.561,4. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25.894,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 26.227,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```