Boeing vola alto dopo la trimestrale

(Teleborsa) - Protagonistache mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,79%.Il gigante aerospaziale ha chiuso il primo trimestre con una perdita inferiore alle attese.I risultati "riflettono principalmente il miglioramento delle prestazioni operative e del volume delle consegne commerciali" e "riflettono anche solo i dazi in vigore al 31 marzo", si legge nella nota sui conti."La nostra azienda si sta muovendo nella giusta direzione, iniziando a vedere un miglioramento delle prestazioni operative in tutte le nostre attività grazie alla nostra costante attenzione alla sicurezza e alla qualità - ha dichiarato il- Continuiamo a implementare il nostro piano, stiamo ottenendo i primi risultati positivi e restiamo impegnati ad apportare i cambiamenti fondamentali necessari per recuperare completamente le prestazioni dell'azienda, affrontando al contempo il contesto attuale".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,59%, rispetto a -0,65% dell').Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 176,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 170,1. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 183,5.