ESG, le aziende con punteggi più elevati mostrano una maggiore solidità economica

(Teleborsa) - Presentata la seconda edizione del, l’osservatorio promosso dache elabora i dati delle aziende registrate su Synesgy – piattaforma globale specializzata nella valutazione ESG realizzata da Cribis nel 2021. Secondo i dati raccolti nell’osservatorio si evidenzia un miglioramento globale per quanto riguarda lodelle imprese: ilcontinua a migliorare, dal livello "D" del 2021 (sufficiente) si è passati al livello "C" nel 2024 (soddisfacente), riflettendo una crescente consapevolezza e impegno delle imprese verso la sostenibilità.In un contesto economico in rapida evoluzione, rispettare i criteri ESG diventa oggi una leva fondamentale per i business. Secondo l’Osservatorio Synesgy le aziende con punteggi ESG più elevati mostrano unae uninferiore del 30% rispetto a quelle con punteggio più basso. Inoltre, le aziende che integrano e rispettano gli standard ESG presentano una media del 41% in meno di giorni di ritardo nei pagamenti, evidenziando una maggiore efficienza operativa e affidabilità finanziaria.L’osservatorio evidenzia come lesono protagoniste di questo cambiamento: il 91% delle aziende analizzate è infatti una PMI, dimostrando come la sostenibilità sia una priorità trasversale, indipendente dalla dimensione delle imprese.Le aziende con i punteggi ESG più elevati (A e B) generano il 71% delcomplessivo, pur rappresentando solo il 21% del campione, confermando il legame sempre più stretto tra sostenibilità e performance economica.Anche l’mostra segnali di miglioramento, con un punteggio ESG medio salito da D a C, ma permangono tuttavia alcune criticità. Nel nostro Paese il 49% delle aziende utilizza, dato in linea con la media europea (49%); tuttavia permangono criticità, soprattutto inerente alla tematiche della sostenibilità sociale. Persistono infatti lenelle posizioni di leadership e nei ruoli operativi all’interno delle imprese italiane, dove le donne rappresentano solo il 37% dei manager all’interno di un’azienda, contro la media europea del 44%., lo score ESG mostra un miglioramento complessivo per le aziende prese in analisi; a trainare la crescita l’aumento nell’utilizzo di energia rinnovabili che passa dal 46% dello scorso anno, al 48% del 2024.L’si conferma l’area geografica con il miglior progresso in ambito ESG, migliorando il proprio score ambientale da "E" nel 2021 a "C" nel 2024. Oggi, il 49% delle aziende europee utilizza fonti di energia rinnovabile. Le recenti, sia a livello dell’Unione Europea che in altre giurisdizioni, volte a semplificare gli obblighi di rendicontazione per le imprese, hanno rappresentato un’opportunità concreta, in particolare per le PMI, rendendo più accessibile la rendicontazione volontaria sulla sostenibilità. Le realtà più lungimiranti stanno già sfruttando questo contesto favorevole, trasformandolo in un vantaggio competitivo.