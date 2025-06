CDP, parte nuova operatività verso imprese più piccole

(Teleborsa) -la nuova operatività dihe rafforza e amplia il proprio sostegno al tessuto imprenditoriale italiano offrendo finanziamenti diretti anche per le piccole e medie imprese. Ildel Gruppo prevede infatti un maggiore supporto a questo comparto, finora sostenuto da CDP esclusivamente con l’intermediazione del canale bancario e tramite la finanza alternativa.Le prime operazioni - spiega la nota -, a favore di tre società campane. Si tratta di Movisid, attiva nella distribuzione e lavorazione di metalli non preziosi, Tecfi, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di fissaggio metallici e Casaro del Re (gruppo Fattorie Garofalo), azienda impegnata nella lavorazione del latte di bufala per la produzione di formaggi bufalini DOP.Nel dettaglio, Movisid e Tecfi hanno ricevuto 3,5 milioni ciascuna attraverso l’utilizzo della provvista della Banca europea per gli investimenti (BEI) e Casaro del Re ha ottenuto nuove risorse grazie a un’operazione a cui hanno partecipato CDP, UniCredit e Intesa Sanpaolo con la garanzia Growth di SACE. Movisid utilizzerà le risorse per un nuovo sito industriale a Nola (NA) e per l’acquisto di nuovi macchinari innovativi destinati alla distribuzione e trasformazione di prodotti metallici. Tecfi invece amplierà lo stabilimento di Pastorano (CE) con un nuovo fabbricato industriale a ridotto impatto ambientale e realizzerà nuove linee di progettazione e produzione di sistemi di fissaggio metallici. Infine, Casaro del Re svilupperà un“Con queste prime operazioni - ha dichiaratoAmministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti - prende il via una nuova fase per CDP che rafforza il proprio ruolo al fianco del tessuto produttivo nazionale. Il nostro obiettivo è continuare a stimolare e sostenere la crescita economica e l’innovazione delle nostre imprese: l’attivazione di strumenti di finanziamento diretto anche alle Pmi, in una logica di complementarità e addizionalità rispetto al mercato, ci permette di rispondere alle mutate esigenze del sistema con un’azione ancora più ampia, mirata e strutturale. È l’inizio di un percorso che parte dal Mezzogiorno e che, in risposta a uno scenario segnato da forti cambiamenti, vedrà CDP ancor più vicina ai territori con l’obiettivo di dare un rinnovato impulso allo sviluppo sostenibile del Paese”.di Cassa Depositi e Prestiti a favore delle imprese italiane prevede tra le altre cose che possano accedere a nuove forme di finanziamento diretto tutte le piccole e medie imprese con un fatturato compreso tra 25 e 50 milioni di euro che investono in progetti di crescita con particolare focus su tematiche ESG, innovazione e sviluppo del Mezzogiorno, area ricca di potenzialità e di realtà innovative.modalità di finanziamento sinora prevista solo per le aziende con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, si inserisce in un quadro più ampio tracciato dal Piano Strategico 2025-2027, ‘Oggi, per l’Italia del futuro’, di CDP che prevede un rafforzamento del supporto a tutte le imprese italiane anche per promuovere la ricerca, lo sviluppo e per raggiungere i mercati internazionali, con l’obiettivo di continuare a incrementare la competitività e l’innovazione del Paese. Inoltre, nell’ottica di una maggiore vicinanza al mondo imprenditoriale, il Piano ha anchedel modello territoriale per essere sempre più il punto di riferimento di aziende e stakeholder.Per, CEO Gruppo Fattorie Garofalo "Lo sviluppo di un'economia solida e sostenibile passa inevitabilmente attraverso la costruzione di relazioni con partner affidabili, capacità di comprensione e di supportare le ambizioni delle imprese. Casaro del Re, appartenente al Gruppo Fattorie Garofalo, opera nel cuore di un territorio ricco di tradizione e competenze, e rappresenta oggi un simbolo del saper fare italiano nel settore lattiero-caseario bufalino esportando i prodotti in oltre 40 paesi al mondo. Il sostegno ricevuto conferma la validità di un modello aziendale che, valorizzando le eccellenze locali, genera benessere condiviso e crescita per l'intera comunità. Partnership come questa rafforzano il legame tra finanza e industria e restituiscono centralità a quelle realtà che incarnano la tradizione produttiva del Paese. Un sentito grazie a Cassa Depositi e Prestiti per aver condiviso la nostra visione per la valorizzazione dell’intera filiera produttiva e della sostenibilità della stessa".la mia più sincera gratitudine a Cassa Depositi e Prestiti per il. Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori che ci stanno supportando con la loro disponibilità e professionalità. Sono convinto che con la vostra esperienza e competenza raggiungeremo insieme questo prestigioso obiettivo industriale", ha dichiarato DAmministratore Delegato di Movisid.SecondPresidente Tecfi, e Gianluca Bertamino, Amministratore Delegato di Tecfi “Negli ultimi anni gli investimenti industriali del comparto si sono notevolmente ridotti, la nostra azienda invece ha deciso di percorrere un’altra strada, lasciandosi ispirare dall’opportunità di imprimere una accelerazione alla propria capacità competitiva industriale e tecnologica, grazie alle proprie leve industriali e di R&D più che consolidate, alla forte capacità progettuale interna e all’impegno costante nel rispetto degli interessi di tutti gli interlocutori, interni ed esterni all’azienda. Inoltre,