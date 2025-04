Riminiwellness 2025, IEG: prospettive per salute e benessere nell'area health

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - La salute al centro dellaDal 29 maggio al primo giugno torna alla Fiera di Rimini e sulla Riviera: fitness, sport, benessere e sana alimentazione in un unico format. Si amplia l'Area Health, uno dei sei pilastri tematici della manifestazione, incentrata sulla medicina sportiva con focus su fisioterapia, nutrizione e tecnologie riabilitative. Seminari, talk e workshop formeranno il pubblico professionale e informeranno quello consumer nelle diverse Arene dei padiglioni A1, D3 e D4: approfondimenti sui legami tra pratica clinica, innovazione e benessere.Torna l'Health Arena nel padiglione D3: da venerdì a domenica talk gratuiti sull'allenamento basato su evidenze scientifiche. Sul palco si alterneranno Andrea Biasci, fondatore di Project Invictus, Simone Chiozzi, Daniele Gelmi, Marco Perugini e altri esperti, insieme al team di FisioScience, – tra le community scientifiche più autorevoli nella fisioterapia e riabilitazione – tra cui Valerio Barbari, Paolo Torneri, Dario Taborelli e Valerio Armani: sabato 31 maggio il workshop formativo "Update su chirurgia e riabilitazione post-ricostruzione del legamento crociato anteriore" con personalità della chirurgia ortopedica come Alberto Grassi e Marco Fravisini (incontro valido anche per i crediti ECM). Tema analogo nel convegno di Medicina Sportiva Wellness & Clinic, a cura di Noritura, in programma nei primi due giorni presso la Sala Mimosa: focus su infortunio sportivo e sfide cliniche nella gestione dell'atleta, sia professionista, sia amatore. Tra i relatori: il Marco Bigoni, Paolo Minafra, Carmine Castagna e Pierluigi Pompei.A RiminiWellness 2025 un nuovo spazio nel cuore del padiglione A1, Performance Arena, dove si concentreranno anche i top brand dell'allenamento funzionale e dove si terranno incontri sull'interazione tra training, riabilitazione e innovazione scientifica, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Si parte il 29 maggio con Movement & Therapy Summit (organizzato da Le Scimmie, agenzia specializzata in eventi per il settore medicale), che unisce allenamento e fisioterapia ed è pensato per fisioterapisti, medici, preparatori atletici e tutti i professionisti del movimento per un aggiornamento costante sulle frontiere della riabilitazione e performance sportiva. A tema: disautonomia e respirazione con Iván Ruiz Rodríguez e Cosimo Capone; scoliosi idiopatica con Emanuele Rovatti; elettrolisi percutanea con Alberto Carlos Muñoz, Francesco Inglese e Juan Carlos Ghezzi. Inoltre, focus sulla neuromodulazione percutanea nello sport di Élite con Raul Valdesuso e Francisco Ortega e conclusione con Silvia Bellachioma e Matteo Pozzati di CrossFit, celebre metodo di allenamento presente da tempo a RiminiWellness.L'Arena Nutraceutica, novità del padiglione D4, ospiterà aziende del settore e contenuti dedicati al benessere integrato, pensati per professionisti, studenti e grande pubblico con un programma ricco di temi scientifici e clinici su salute femminile, stress, declino cognitivo, rischio cardiovascolare e insulino-resistenza. Interverranno tra gli altri, dall'Università di Bologna e di Rimini, Arrigo Francesco Giuseppe Cicero, Andrea Tarozzi e Roberto Romagnoli. Nel progetto "Integratori alimentari e nutraceutici" l'unione virtuosa tra scienza, farmacologia e clinica, e marketing e comunicazione, per un'accessibilità comune alle novità della ricerca. Sarà presente il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il progetto interdisciplinare NUTRAGE, dedicato a nutrizione e invecchiamento attivo e la presentazione delle evidenze scientifiche e strategie di prevenzione per la terza età. Previsti interventi di relatori di alto profilo scientifico. Torna il convegno di Epigenetica e performance sportiva, a cura di Epinutracell: alla sua terza edizione, si terrà il 30 e il 31 maggio con Massimo Spattini, Annalisa Minetti, Esteban Peirò Monzò, Walter Nudo e Giorgio Terziani.Al RiminiWellness ampi spazio e visibilità ai partner accademici. A partire dalla prestigiosa collaborazione con l'Università di Bologna e di Padova con un momento di formazione in preparazione dell'ECSS Rimini 2025, uno dei più importanti appuntamenti internazionali per le scienze motorie e sportive (in calendario al Palacongressi di Rimini dal 1 al 4 luglio 2025). Giovedì pomeriggio in Health Arena aprirà Samuele Marcora con una relazione sulla fatica mentale e la prestazione sportiva. Poi Sandro Bartolomei su strategie di recupero muscolare dopo allenamento con sovraccarichi. ChiuderàFrancesco Campa su innovazioni nella valutazione della composizione corporea. Di alto livello il convegno della Federazione Italiana Fitness (FIF) in collaborazione con l'Università San Raffaele di Roma: "I processi di invecchiamento e l'attività fisica – Active Aging, Health Aging", con il patrocinio del Consorzio Universitario Humanitas. Rilievo infine alla formazione professionale, grazie a ISSA Europe, uno dei principali enti certificatori internazionali nel settore del fitness e della salute che terrà una lecture scientifica sull'Heart Rate Variability (HRV): a tema le implicazioni della regolazione autonoma della frequenza cardiaca in relazione alla performance sportiva.