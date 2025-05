BASF conferma outlook 2025 ma avverte che di alta incertezza per dazi

BASF

(Teleborsa) - Il colosso della chimica tedescoha comunicato che ilnelè stato di 17,4 miliardi di euro, 151 milioni di euro in meno rispetto al trimestre dell'anno precedente (17,6 miliardi di euro). Rispetto al primo trimestre del 2024, l'utile operativo al lordo di ammortamenti, svalutazioni e componenti straordinarie (EBITDA al lordo di componenti straordinarie) è diminuito di 87 milioni di euro, attestandosi a 2,6 miliardi di euro. L'si è attestato a 2,2 miliardi di euro, rispetto ai 2,7 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Ilal lordo di componenti straordinarie si è attestato al 15,1%, rispetto al 15,4% registrato nello stesso trimestre dell'anno precedente.L'utile al netto delle imposte è diminuito di 573 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2024, attestandosi a 837 milioni di euro. Le partecipazioni di minoranza, pari a 29 milioni di euro, sono risultate inferiori di 14 milioni di euro rispetto al livello dell'anno precedente. Di conseguenza, l'stato di 808 milioni di euro (trimestre dell'anno precedente: 1,4 miliardi di euro)."Nel primo trimestre del 2025, BASF ha mantenuto la sua posizione in un contesto sempre più difficile. L'EBITDA ante special item si è attestato pressoché sullo stesso livello del trimestre dell'anno precedente ed è risultato in linea con le stime medie degli analisti", ha dichiarato il. Inoltre, ha sottolineato i vantaggi economici derivanti dalla presenza di impianti produttivi in ??tutte le regioni chiave del mondo. Alla luce dei recenti sviluppi del mercato legati agli annunci di dazi doganali statunitensi, Elvermann ha dichiarato: "Produciamo localmente per i mercati locali. Soprattutto in questi tempi difficili, questo ci rende più resilienti di altri e rappresenta un vantaggio competitivo".Come annunciato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza propongono all'Assemblea Annuale degli Azionisti di BASF, che si terrà oggi, undi 2,25 euro per azione. A medio termine, l'azienda si impegna a mantenere la distribuzione complessiva agli azionisti almeno ai livelli dell'anno precedente attraverso una combinazione di dividendi e riacquisti di azioni proprie. BASF si è quindi posta l'obiettivo di distribuire almeno 12 miliardi di euro agli azionisti dal 2025 al 2028. Nello specifico, l'azienda si impegna a distribuire un dividendo di almeno 2,25 euro per azione all'anno e ad avviare il riacquisto di azioni proprie al più tardi a partire dal 2027."Già nel primo trimestre, lo slancio produttivo dell'industria chimica e dei suoi clienti è stato significativamente influenzato dalle reazioni agli aumenti tariffari previsti dagli Stati Uniti", si legge nella nota sui conti di BASF. Le previsioni del Gruppo per l'esercizio 2025, pubblicate nel BASF Report 2024, rimangono invariate: EBITDA ante voci straordinarie compreso tra 8,0 e 8,4 miliardi di euro; free cash flow compreso tra 0,4 e 0,8 miliardi di euro. Tuttavia, viene sottolineato che "la volatilità degli annunci tariffari e l'imprevedibilità di altre decisioni degli Stati Uniti, nonché delle possibili contromisure dei partner commerciali, stanno causando un".