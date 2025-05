Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa. Focus su dati macro e triemestrali

NatWest

(Teleborsa) -, con il, in particolare l'inflazione nel Vecchio Continente e l'occupazione negli Stati Uniti. Gli investitori guardando ai possibili passi avanti nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, con Pechino che sta valutando un'offerta di Washington per tenere colloqui sui dazi del 145% imposti da Trump, suggerendo un potenziale allentamento delle tensioni. Il Ministero del Commercio cinese ha indicato chee annullare i dazi unilaterali per dimostrare sincerità nei negoziati.Sul fronte geopolitico,, garantendo agli Stati Uniti un accesso preferenziale alle risorse minerarie ucraine e istituendo un fondo di investimento congiunto per la ricostruzione dell'Ucraina. L'accordo mira a rafforzare il partenariato strategico e a sostenere i negoziati del Presidente Trump con la Russia per la pace in Ucraina. Per quanto riguarda la politica statunitense, nelle scorse ore è arrivato il primo scossone nella cerchia ristretta di Trump, con la nomina di, attualmente Consigliere per la Sicurezza Nazionale, ad ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite. Il Segretario di Stato Marco Rubio è stato nominato suo sostituto ad interim.Per quanto riguarda le, questa mattina sono arrivate indicazioni positive da una serie di. In particolare,ha segnalato che gli utili sono saliti più delle attese nel primo trimestre, così come , mentre Danske Bank ha registrato un utile in crescita nonostante un calo del margine di interesse eha annunciato un buyback da 2 miliardi dopo la crescita nel primo trimestre. Allargando lo sguardo adha segnalato un utile trimestrale sopra le attese e un buyback per 3,5 miliardi di dollari, mentreha confermato l'outlook 2025 ma ha avvertito dell'alta incertezza causata dai dazi.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,64%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,32%.In salita lo, che arriva a quota +107 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,52%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,35%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,79%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,27%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,12% sul; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,09% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 40.345 punti. In rialzo il(+0,75%); con analoga direzione, sale il(+1,05%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,15%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,06%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,25%.avanza del 2,19%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,35%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,06%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.di Milano,(+5,28%),(+3,16%),(+2,97%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,06%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,05%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,03%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,01%.