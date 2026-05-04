Madrid: performance negativa per Banco Santander

(Teleborsa) - Sottotono la banca spagnola , che passa di mano con un calo del 2,47%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Banco Santander subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La tendenza di breve dell' istituto di credito spagnolo è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 10,36 Euro e supporto a 9,95. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 10,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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