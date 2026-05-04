Madrid: performance negativa per Banco Santander
(Teleborsa) - Sottotono la banca spagnola, che passa di mano con un calo del 2,47%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Banco Santander subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 10,36 Euro e supporto a 9,95. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 10,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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