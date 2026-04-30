Madrid: in calo Banco Santander

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola , che mostra un decremento dell'1,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve dell' istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```