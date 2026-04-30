Madrid: in calo Banco Santander
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola, che mostra un decremento dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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