Eletto Papa il Cardinale Robert Prevost che prende il nome di Leone XIV

(Teleborsa) -Con queste parole il Cardinale protodiacono è Dominique Mamberti, prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, ha pronunciato lache annuncia l'elezione del nuovo Pontefice."Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,Sanctae Romanae Ecclesiae", ha proseguito il Cardinal Mamberti, svelando l'identità del nuovo Papa, che prenderà il nome di, il Cardinal Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi,, è stato promosso lo scorso 6 febbraio da Papa Bergoglio all’Ordine dei Vescovi, con il titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano. Il cardinal Prevst è stato anche missionario in Perù.. Queste le prime parole di. "Fratelli e sorelle carissimi, questo è il, il buon pastore che ha dato la vita per l'umanità"."A tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi", ha proseguito Papa Prevost, parlando di una, che "proviene da Dio, che ci ama tutti indistintamente".UN ricordo anche per Papa Francesco: "Udiamo ancora nei nostri orecchi le deboli parole i Papa Francesco che benediva Roma, in quella mattina di Pasqua". "Consentitemi di dar seguito a quella benedizione" - ha detto Papa Leone - "Dio ci ama tutti"., siamo discepoli di Cristo, il mondo ha bisogno della sua luce, l'umanità ha bisogno di lui", ha detto Papa Leone, aggiungendo ", per essere un solo popolo, sempre in pace"., ha proseguito il Pontefice, aggiungendo "possiamo tuti camminare insieme verso quella patria che Dio ci ha preparato, alla Chiesa un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme di essere"Vogliamo essere una, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre di essere vicina a coloro che soffrono", ha detto Papa Leone ricordando che oggi è il giorno della supplica allae chiedendo a tutti i fedeli una preghiera per Maria che "sempre cammina con noi e ci aiuta con la sua intercessione".Lahanno chiuso questa serata di giubilo.