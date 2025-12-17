Antares Vision, Crane NXT ITT promuove OPA obbligatoria totalitaria a 5 euro per azione

(Teleborsa) - A seguito dell’esecuzione delle operazioni
contemplate nei contratti di compravendita con Regolo e Sargas, Crane NXT Inspection and Tracking Technologies
rende noto che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Antares Vision
, società con azioni quotate su Euronext Milan, segmento STAR.
L’Offerta ha ad oggetto massime 29.215.635 Azioni, rappresentative del 41,13% del capitale sociale di Antares Vision e del 32,76% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti dell’Emittente
(al netto delle Azioni Proprie) alla data della presente Comunicazione, oltre a massime 866.019 Azioni di nuova emissione in caso di integrale assegnazione ai beneficiari dei Piani di Incentivazione
diversi dalle Persone che Agiscono di Concerto (collettivamente, le “Azioni Oggetto dell’Offerta”), ed è finalizzata a ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su Euronext Milan
(il “Delisting”).
Per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta, Crane NXT ITT riconoscerà un corrispettivo unitario in denaro pari a 5,00 euro
. Tale corrispettivo incorpora un premio pari al 24,3%
rispetto alla media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali registrati delle Azioni degli ultimi 6 (sei) mesi precedenti l’11 settembre 2025 (ossia, l’ultimo giorno di borsa aperta prima della data di annuncio della sottoscrizione del Contratto di Compravendita Regolo, dell’Accordo di Investimento e Patto Parasociale e del Contratto di Compravendita Sargas).
L'offerente Crane NXT ITT
è una società di diritto italiano di nuova costituzione designata da Crane NXT quale acquirente ai sensi dei contratti di compravendita. Crane NXT
è quotata al NYSE
e al presente i seguenti soggetti che risultano detenere una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale
sono: The Crane Fund al 13,6%, FMR al 10,8%, The Vanguard Group al 10,4%, BlackRock al 7,2% e Wellington Management Group al 6,0%.