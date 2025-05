Technoprobe, EBITDA quasi raddoppiato a 48 milioni di euro nel primo trimestre

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha registratopari a 157,2 milioni di euro, in crescita del 54,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, grazie al contributo dei crescenti volumi correlati all'intelligenza artificiale, una moderata crescita del segmento consumer e la variazione di perimetro di consolidamento relativa all'acquisizione di DIS Tech non presente nel primo trimestre del 2024. Tali contributi positivi hanno più che compensato il persistente rallentamento dei segmenti automotive e industrial.L'pari a 48 milioni di euro, registra un considerevole aumento rispetto allo stesso periodo del 2024, pari al 94,3% e con un margine del 30,5%. Il miglioramento della marginalità è il risultato del recupero di efficienza produttiva che, in aggiunta alle sinergie risultanti dall'attività di integrazione di DIS Tech e dalla riorganizzazione delle attività negli Stati Uniti, ha contribuito ad alimentare la leva operativa.Al 31 marzo 2025, lapresenta un valore positivo pari a 632,5 milioni di euro: la liquidità generata dalle attività operative, pari a 7,2 milioni è stata compensata dagli investimenti sostenuti nel periodo pari a 11,9 milioni, dall'acquisizione di una quota di minoranza in Innostar Service Inc. pari a 7 milioni ed un effetto cambi sulla liquidità che ha impattato negativamente per €10 milioni."I risultati del primo trimestre 2025, in linea con le nostre aspettative, confermano la fase espansiva dei volumi legati all'intelligenza artificiale e la nostra leadership nel testing dei chip logici - ha commentato l'- Il miglioramento della marginalità beneficia della leva operativa e delle sinergie conseguenti l'acquisizione di DIS. Nei prossimi mesi, caratterizzati da incertezza sul fronte delle politiche commerciali, saremo impegnati nel consolidamento delle attività avviate a supporto della crescita e nel proseguimento delle attività di ottimizzazione dei processi produttivi".La società conferma lee prevede quanto segue nel secondo trimestre 2025: Ricavi Consolidati 168 milioni di euro (+/-3%); Gross margin: 45,5% (+/-2%); Ebitda margin: 33,7% (+/-2%).