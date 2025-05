Agroalimentare in Italia, nel 2024 investiti in startup Agri&FoodTech poco più di 100 milioni euro

(Teleborsa) -dal campo alla tavola, pesi per circa il 30% del PIL italiano il potenziale della startup economy per la trasformazione tecnologica dell’agroalimentarely è ancora in gran parte inespresso. E nonostante il fermento del cosiddetto startup ecosystem, è necessario un investimento di attenzione e risorse da parte di tutti gli attori istituzionali e imprenditoriali che hanno a cuore un’accelerazione dell’Agri&FoodTech che consenta di mantenere la leadership italiana nell’agroalimentare: presentato al Senato ilall’esito di un progetto promosso da Federalimentare, sostenuto da Confagricoltura e realizzato dal Centro di Ricerca Luiss-X.ITE, con la collaborazione degli esperti di Linfa AgriFoodTech Fund.Nonostante la storia e l(poco più di 140 milioni di euro; -28%) e nel 2022 (poco più di 150 milioni di euro; -36% il decremento 2024 su 2022). Una tendenza solo in parte spiegata dall’emergenza Covid, che nel 2022 aveva spinto gli investimenti su startup in grado di innovare il mondo del commercio e dei servizi legati al cibo. Ecco che un’inversione di questo trend e un deciso cambio di passo è divenuto ormai urgente, anche per accelerare l’integrazione delle startup nei processi economici della filiera coinvolgendo piccole, medie e grandi imprese che già operano sui mercati nazionali e internazionali.Regno Unito, Germania, Francia e Spagna investono più dell’Italia e, rapportando questo differenziale rispetto al peso che l’agroalimentare ha sul PIL dei diversi paesi, il divario appare davvero abnorme. Confrontando quanto investito in Italia con la media di quattro paesi europei diì riferimento, emerge che per colmare il gap, per esempio, in rapporto al valore produzione agricola, il valore degli investimenti Agri&FoodTech dovrebbe essere oltre 500 milioni dieuro annui. Ben 5 volte di più rispetto al dato reale del 2024.Un divario che urge colmare con interventi molteplici da parte di tutti gli attori coinvolti. Anche perché l’ecosistema dell’Agri&FoodTech in Italia cresce ed è effervescente. Nel rapporto sono state mappate ben 550 startup, di cui 280 hanno avuto accesso ad almeno un round di investimento, seppure in gran parte in fase pre-seed o seed. Ecco che maggiori capitali e più investitori, sia professionisti del venture capital sia corporate, dovrebbero essere attratti e incentivati. Deve essere sempre ricordato che le innovazioni Agri&FoodTech quasi sempre (oltre l’80% dei casi) vanno a beneficio della de-carbonizzazione e quindi del clima, ma anche della produzione di energia e del migliore uso di risorse ambientali quali acqua e terra; e naturalmente della salute e del benessere, della produzione di nuovi materiali (“smart” e circolari) e, infine, della riduzione di disuguaglianze e quindi della giustizia sociale.Segretario di Presidenza del Senato della Repubblica, ha affermato: “Il Rapporto presentato oggi è incentrato sulle sfide di un comparto, quale la filiera agroalimentare, che rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nel mondo e che incide in maniera significativa sulimportante aver posto l'attenzione sulle potenzialità e sulle opportunità inespresse che il sistema Paese può e deve cogliere. È apprezzabile, altresì, che i luoghi istituzionali diventino un contesto in cui avviare un percorso di dialogo e scambio di idee. Il Rapporto, infatti, non si limita a una fotografia dell'esistente ma esprime una visione lungimirante correlata da proposte cherappresentano un contributo particolarmente prezioso al dibattito”.PerSottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: "Il Rapporto pone un'attenzione particolarmente significativa sul ruolo delle startup la cui presenza è un indicatore di vivacità dell'economia. Le startup rappresentano un tipo di impresa che sa cogliere i cambiamenti sperimentando strade e soluzioni diverse. Il Ministero sta lavorando per supportare l'agricoltura 5.0 nella consapevolezza che l'innovazione tecnologica costituisce un'opportunità preziosa per il settore in termini di sostenibilità, trasparenza e aumento della capacità produttiva a vantaggio della competitività del nostro Paese. In tal senso, i datirecord del settore agroalimentare sull'export sono incoraggianti. In questa prospettiva, il Governo continuerà a sostenere il comparto per rispondere alle nuove sfide globali”."Il Rapporto ci costringe a fare una riflessione seria sul trasferimento tecnologico in agricoltura, che è strettamente legato al ricambio generazionale. I giovani portano nuove competenze, consentendo al tessuto imprenditoriale di compiere un salto innovativo", osservaPresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, spiegando che " Il principale trasformatore dell’innovazione tecnologica è proprio il ricambio generazionale: nuovi imprenditori che avviano nuove attività creano un tessuto connettivo fondamentale su cui trasferire le competenze, capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. È fondamentale, dunque, favorire questo processo per incentivare la ricerca, generare startup innovative e rafforzare la competitivitàdel settore. In Italia questo percorso è possibile. Il Governo sta puntando con decisione su ricerca e innovazione per affrontare le sfide cruciali dell’agricoltura. L’agevolazione fiscale rappresenta un tema strategico, così come i fondi stanziati per l’acquisto di macchinari e la defiscalizzazione”.PerPresidente di Federalimentare: “Oggi presentiamo il ‘1° Rapporto sulla Trasformazione Tecnologica della Filiera Agroalimentare’, si tratta di uno strumento fondamentale per mappare, raccogliere e rendere visibili le sperimentazioni in corso da parte delle startup italiane e dei centri di innovazione. L’Osservatorio sarà una piattaforma strategica per facilitare la conoscenza condivisa, mettere in rete le soluzioni più promettenti e incentivare il dialogo tra innovatori, imprese e istituzioni. Stiamo già lavorando per costruire una partnership europea finalizzata ad accedere ai fondi di Horizon Europe dedicati all’agroalimentare e si tratta di un passaggio cruciale per potenziare la nostra proiezione internazionale e rafforzare la competitività del settore su scala globale. In parallelo, così come avvenuto di recente con la costituzione della Rete per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico – ReRITT, promossa dal Cluster Agrifood CLAN, sono stati avviati contatti con il Ministero dell’Università e della Ricerca per costruire una collaborazione strutturata che rafforzi il cofinanziamento nazionale e la sinergia con le politiche europee. Per le imprese che investono in ricerca è fondamentale che esista un contesto favorevole, stabile e prevedibile, in cui il“I dati fotografano un mondo che cresce ma in cui cambiano i consumi. In questa dinamica, si inserisce il tema dell'approvvigionamento al fine di assicurare la sicurezza alimentare. In tale contesto, chi riuscirà a produrre di più si avvantaggerà della crescita demografica", sottolineaPresidente di Confagricoltura spiegando che "gli imprenditori sono quelli più aperti a confrontarsi con la tecnologia, la scienza e la ricerca. La differenza sta nella capacità di stare dentro al mercato per capacità produttiva e competitiva. Il sistema delle imprese ha bisogno della ricerca e della scienza, per cui sarà importante continuare a lavorare insieme alle università e alle istituzioni per supportare i giovani nel favorire i processi di innovazione. In tale prospettiva è necessario proseguire il dibattito partendo dalle proposte condivise con Federalimentare”.PerPresidente Ismea, “La parola chiave oggi è l'novazione. Bisogna agire incrementando l'aiuto alle startup tecnologiche. Gli eventi avversi legati al cambiamento climatico, la necessità di un ricambio generazionale e lo spopolamento delle aree interne sono gli elementi su cui intervenire nel settore della produzione primaria. Occorre, pertanto, una risposta corale delle istituzioni. Oggi abbiamo una grande occasione per far crescere sul territorio incubatori di imprese innovative. In questo senso, stiamo lavorando per realizzare un modello virtuoso di sinergia tra pubblico e privato per il rilancio del settore”.“Ritengo questo progetto, realizzato grazie alla lungimiranza di Federalimentare e con il contributo di Confagricoltura, un primo concreto tentativo di passare dalle analisi alle azioni. Che l'Italia sia in ritardo sulla trasformazione tecnologica di settori chiave perù l'economia del Paese, quali l'agroalimentare, è un dato ma non un destino", spiegaProfessore Università LUISS, Direttore del Centro di Ricerca LUISS-X.ITE, che ha guidato lo studio. Sapendo, inoltre, che la performance del futuro dipende dall'innovazione nel presente, questo primo rapporto sulla trasformazione tecnologica dell'agroalimentare Made in Italy chiarisce che è necessario quintuplicare gli investimenti nelle startup Agri&FoodTech, investire in tecnopoli specializzati, incentivare in modo originale e coraggioso i capitali privati per il venture capital e attrarre in misura massiccia le competenze imprenditoriali già forti e consolidate nel nostro Paese mediantesmart partnership con l'ecosistema delle startup, Founder & Partner Linfa di Riello Investimenti Sgr, ha spiegato: “Come primo fondo italiano focalizzato sull’Agri&FoodTech studiamo questo ecosistema da anni: possiamo confermare che in Italia ci sono startup che hanno talenti, competenze, tecnologie che non hanno nulla da invidiare a Paesi più blasonati dal punto di vista del Venture Capital; peraltro, spesso con valutazioni meno inflazionate, offrendo quindi eccellenti opportunità di investimento. Mi auguro che questa iniziativa in partnership con Federalimentare sia la prima di molte che possano permettere