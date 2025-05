ASviS: sostenibilità e deposito cauzionale al centro dello sviluppo dei distretti produttivi

(Teleborsa) - Durante la tappa bolognese della, dal cuore produttivo e resiliente dell’Emilia-Romagna è emerso un messaggio chiaro: per promuovere uno sviluppo economico duraturo è fondamentale rafforzare la sostenibilità delle filiere produttive, puntando sull’economia circolare e sull’innovazione diffusa nei distretti industriali.In quest’ottica, un ruolo chiave può essere giocato dall’introduzione di un sistema di deposito cauzionale per bottiglie e lattine, strumento efficace per. Secondo il, le imprese italiane che investono in sostenibilità e circolarità registrano migliori performance in termini di produttività, competitività e solidità finanziaria, come ribadito dai numerosi esponenti del mondo economico e finanziario intervenuti all’evento.Nel corso dell’incontro,hanno presentato il documento "Il deposito cauzionale, questo sconosciuto. Cosa fare per ridurre la dispersione nell’ambiente di bottiglie di plastica e lattine?". Il report evidenzia come il sistema di deposito cauzionale (Deposit Return System - DRS) rappresenti una soluzione semplice ma altamente efficace per rafforzare l’economia circolare. I Paesi che lo hanno adottato, come la Germania,L’Italia, pur vantando buoni risultati grazie all’attività dei consorzi di riciclo, resta. Oltre otto miliardi di contenitori per bevande in plastica, vetro e metallo sfuggono al riciclo, finendo nell’ambiente o in impianti di incenerimento e discariche.Nonostante l’impegno nella raccolta differenziata, circa un terzo delle bottiglie in plastica non viene recuperato, aggravando l’inquinamento. L’adozione di un sistema DRS permetterebbe di migliorare quantità e qualità dei materiali raccolti, facilitando il riciclo sicuro, riducendo l’impiego di materie prime vergini e contribuendo concretamente alla riduzione delle emissioni climalteranti. "Il DRS, oltre a essere coerente con gli obiettivi delle legislazioni europee sui rifiuti previste anche dal nuovo Regolamento UE sugli Imballaggi ed i Rifiuti da Imballaggio, può rappresentare un’importante leva per il raggiungimento di diversi Obiettivi di sviluppo sostenibile. Insieme aia carico delle comunità e di stimolare la crescita occupazionale, creando nuovi posti di lavoro nella gestione, raccolta e trattamento dei materiali" ha affermato"Il meccanismo è semplice: il. Senza il DRS, sarà impossibile per l’Italia rispettare gli obiettivi legalmente vincolanti di raccolta del 90% al 2029 e di contenuto minimo riciclato per le bottiglie in plastica previsti dalla Direttiva sulle plastiche monouso già recepita nell’ordinamento nazionale" ha dichiaratoUna misura che trova d’accordo l’opinione pubblica. Un recenteL’evento di Bologna si è aperto con i saluti istituzionali dele delche hanno evidenziato il ruolo dei territori nella transizione ecologica, specie alla luce delle recenti emergenze ambientali che hanno colpito l’Emilia-Romagna. A seguire, ha offerto una visione ampia sul rapporto tra crisi climatica e resilienza dei sistemi economici e naturali, richiamando l’urgenza di politiche integrate e a livello europeo.Nella prima tavola rotonda, "Il ruolo dei distretti nella transizione allo sviluppo sostenibile", sono intervenutiLa seconda sessione, dal titolo "", approfondisce le implicazioni delle proposte della Commissione europea sulle normative che riguardano la rendicontazione di sostenibilità da parte delle imprese e gli obblighi di diligenza lungo le catene di fornitura,, con interventi di: Gianmaria Balducci, Presidente di CEFLA, Filippo Bocchi, Direttore Valore Condiviso e Sostenibilità di Hera, Guglielmina Onofri, Funzionario generale in materia di sostenibilità di CONSOB, Margherita Romanelli, Strategic programming, Advocacy and Partnership Coordinator Italian and European Programs di WeWorld.Nel pomeriggio si svolgono due sessioni: alla prima, intitolata "" partecipano Fabrizio Curcio, Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato di Tper Spa, Marie-Charlotte Montaut, Sustainability Officer di Ima. Alla seconda, intitolata "", prendono parte Andrea Bontempi, Direttore Generale di Nomisma, Ethel Frasinetti, Direttrice Generale della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, Vannia Gava, Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Francesco Malaguti, Presidente di CAMST Group, Lara Ponti, Vicepresidente di Confindustria, Domenico Livio Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0, Furio Truzzi, Presidente di Consumers’ Forum.Al termine dell’incontro si svolge il workshop "", facilitato dalla Italian IDG Hubs Collaboration, che offre ai partecipanti l'opportunità di riflettere sulla necessità di accompagnare la transizione verso la sostenibilità con un’adeguata trasformazione culturale, a livello individuale e collettivo.