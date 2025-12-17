E.P.H., chiarimenti socio RONA su presentazione lista per nomina nuovo Cda

EPH

(Teleborsa) - Il socio(RONA) ha fornito alcuni, che avverrà nell’assemblea del 30 dicembre 2025, così da garantire la continuità societaria die un aggiornamento sulle“Gli aumenti di capitale si inseriscono in un’operazione coordinata e pianificata, finalizzata a garantire la continuità aziendale", si legge in una nota della società.Tale operazione avviene tramite: 1.di EPH, già realizzato per 2,50 milioni euro con il primo aumento di capitale; 2. predisposizione di un, che sarà condiviso con l’attuale e il nuovo Cda nelle prossime settimane; 3., sia tramite investimenti diretti di EPH in nuove attività, sia attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società ad alto potenziale di sviluppo.RONA ha proposto la composizione del, selezionati tra i suoi componenti in scadenza, così da garantire continuità volta alla stabilità finanziaria e allo sviluppo industriale, in considerazione del lavoro di riorganizzazione già svolto negli scorsi 20 mesi. I candidati hannoche sarà loro conferito dall’assemblea convocata per il 30 dicembre 2025.Inoltre, RONA, a conferma della pianificazione strategica finalizzata al conseguimento del rafforzamento patrimoniale, ha formalizzato una proposta dinei confronti dei creditori finanziari. Condizionatamente all’accettazione da parte degli organi deliberativi dei creditori finanziari di tale proposta entro il 31 dicembre 2025 e a fronte del pagamento direttamente da parte di RONA del saldo proposto di circa 704mila euro (ovvero uno stralcio dell’82,5% rispetto all’esposizione originale, considerando anche i pagamenti già effettuati), l’esposizione finanziaria di EPH verrebbe diminuita di circa 6,27 milioni.RONA si impegna inoltre a, per un controvalore, da deliberarsi mediante una futura assemblea Straordinaria, acquisendo così unadellaSocietà, in continuità con la Manifestazione di Interesse comunicata lo scorso ottobre.A conferma della volontà di manteneredella Società e una posizione di, RONA non prevede la cessione di partecipazioni tale da comportare la perdita del controllo della Società in seguito al Secondo Aumento di Capitale. "Il mantenimento della posizione di soggetto apicale nella governance rappresenta un interesse primario del Gruppo", ha precisato RONA.Dal canto suo EPH conferma l’avvenuta, sia per la parte in cassa che per la parte in “bond Terragarda”. La Società destinerà queste risorse al mantenimento della, la redazione dele alle spese legate agli aumenti di capitale in essere.Gli attuali Amministratori e il Dirigente Preposto stanno predisponendo il, che sarà sottoposto all’approvazione e implementato dal nuovo Cda.EPH opererà come, detenendo sia quote di minoranza sia di maggioranza. Le linee guida per la redazione del piano industriale si fondano sui seguenti presupposti:in società già operative e consolidate, in grado digenerare flussi di cassa nel breve termine, mediante operazioni di concambio azionario e/o investimenti diretti;da società dotate di comprovata esperienza nei rispettivi settori di riferimento; focalizzazione su, tra cui energie rinnovabili, Real estate, lusso, fintech e tecnologie avanzate;, mantenimento delloe preservazione del controllo e della governance della società.