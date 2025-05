Russia-Ucraiana, Meloni sente leader Ue e Papa Leone XIV (e Trump temporeggia)

(Teleborsa) - Proseguono gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. Nel corso della giornata di ieri, oltre al colloquio con il Santo Padre, il Presidente del Consigliosi è confrontato telefonicamente con il Presidente, il Presidente Macron, il Presidente Stubb, il Primo Ministro Starmer, il Cancelliere Merz e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Lo fa sapere Palazzo Chigi in una nota spiegando che è stato concordato di mantenere uno stretto coordinamento tra i partner in vista di un nuovo round di negoziati finalizzato a un cessate il fuoco e a un accordo di pace in Ucraina.Sempre ieri Meloni ha avuto una conversazione telefonica con ilIl colloquio fa seguito alla telefonata di ieri con il Presidente Trump e con altri leader europei, nel corso della quale è stato chiesto al Presidente del Consiglio italiano di verificare la disponibilitàospitare i negoziati. Trovando nel Santo Padre conferma della disponibilità ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti, il Presidente del Consiglio ha espresso profonda gratitudine per l’apertura di Papa Leone XIV e per il suo incessante impegno a favore della pace.Intanto,è tornato a parlare dell'eventualità di imporre nuove sanzioni contro la Russia. " Vediamo come si comporta", ha dichiarato il presidente americano rispondendo alle domande dei reporter nello Studio Ovale sottolineando che ieri "ha avuto buone conversazioni" con Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e i leader europei.Doveva essere la telefonata per mettere lo zar con le spalle al muro, costringendolo al cessate il fuoco. Invece, il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin non ha portato alla "tregua immediata" evocata dal tycoon, ma a uno stallo dal quale Mosca sembra uscire ancora in vantaggio, indicando che "ora tocca a Kiev" fare la sua parte. E ha aperto una nuova crepa nell'asse transatlantico, con i leader europei che - stando ad Axios che cita fonti informate - si sono detti "sorpresi o scioccati" dalla "deferenza" del