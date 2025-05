Strocchi (Electa): l'EGM è un ginnasio, non serve trading ma capitale paziente

(Teleborsa) - "Dobbiamo aiutare un. Il mercato EGM deve essere identificato come un ginnasio di formazione e crescita di espressioni della nostra migliore impresa, dei campioni dell'imprenditoria italiana, e abbiamo bisogno che questi soggetti siano sostenuti da capitali che comprendano che in quella fase dell'azienda di crescita bisogna". Lo ha detto a Teleborsa, consigliere di AssoNEXT, founder di Electa Ventures e IPO Club, a margine dell'evento annuale dell'associazione delle PMI quotate presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio."Il trading avviene sui mercati principali dove la guida degli investitori è supportata da una necessità di ricerca di liquidità giornaliera - ha aggiunto - Nei piani invece di investimento sull'EGM la guida deve essere quella di".Il"sicuramente è uno degli strumenti che abbiamo apprezzato e sostenuto, ci aspettiamo molto -ha detto - Deve essere comunque complementato da una maggior presenza di private investment in public equity (PIPE, ndr), quindi soggetti importanti che seguonoaffiancando gli imprenditori e sostenendo la crescita anche per aggregazione di imprese"."Abbiamoper costruzione di consolidati, di distretti e filiere che possano raggiungere dimensioni poi idonee ad attrarre l'interesse di investitori più istituzionali e ordinari che sono i fondi USIITS - ha spiegato Strocchi - Questa deve essere la funzione quindi ottima la discesa in campo del fund of fund, ci aspettiamo la gemmazione di una serie di fondi che sicuramente aiuteranno ad avviare un motorino di avviamento, però non si possono fare i chilometri con la batteria del motorino di avviamento e abbiamo bisogno che sia poi avviato un motore a combustione che possa fruire dei capitali ingenti che i risparmiatori italiani, casse ed enti previdenziali italiani hanno e che è opportuno - mai come oggi - che vengano orientati anche nel sostegno della crescita di impresa in governance e sensibilità italiana, sennò restiamo un paese in vendita e dove i mercati diventano vivaio di caccia di takeoveristi finanzi da capitali stranieri"."Un'altra cosa che su cui stiamo lavorando come comunità finanziaria nelle interlocuzioni con le istituzioni è - nell'ambito del rilancio dei PIR -, quindi che consentano alle famiglie di destinare una parte dei propri risparmi con cadenze regolari nella formazione di portafogli, anche con la leva fiscale che in Italia sappiamo che è uno degli elementi che induce il risparmiatore a prendere in considerazione anche periodi di impegno e costruzione di portafogli che non siano di brevissimo periodo", ha concluso il founder di Electa Ventures.