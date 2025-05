A bordo di Italo il podcast "Roma Felix"

(Teleborsa) - A bordo di Italo il nuovo podcastprodotto da, un viaggio in cinque puntate tra storia, spiritualità e memoria alla scoperta dell’anima profonda di Roma, cuore della cristianità. In occasione del, itinerari inediti tra i luoghi poco conosciuti dei primi Cristiani nella Città Eterna da quando Pietro e Paolo vi arrivarono. Luoghi spesso nascosti allo sguardo dei più e fuori dalle rotte più battute dai visitatori. Il podcast sarà disponibile su Avvenire.it, su tutte le piattaforme podcast e sui canali di Italo come italoblog.it ed il portale di bordo Italo Live a partire da domani 27 maggio.Avvenire, quotidiano d’informazione, conoscenza e cultura che offre una visione completa sull’attualità, sull’economia, sulla politica e su ciò che accade ogni giorno nel mondo.Ilda sempre sostiene le iniziative culturali ed ha come obiettivo quello di offrire ai suoi 25 milioni di passeggeri un servizio sempre più completo, taylor made e ricco di proposte. Insieme Italo e Avvenire riescono nell’intento di raccontare ai tantissimi viaggiatori e ai followersdalla community storie della cristianità mettendole a loro disposizione attraverso un prodotto ad hoc.Scritto e condotto dai giornalisti di Avvenire, Roma Felix intreccia la storia con i luoghi del primo Apostolo Pietro, le strade, le case, le basiliche, i santuari, i vicoli disseminati di osterie e Madonnelle, per giungere fino alla Roma sotterranea delle catacombe. Un percorso immersivo che attraversa secoli di umanità e un invito a riscoprire le tracce – spesso impercettibili o ancora nascoste – di una Roma fascinosa e misteriosa.Nel"Pietro è qui" seguiamo il viaggio dell’ apostolo nella Città Eterna e ricordiamo il mistero della tomba; nel secondo episodio si va "", seguiamo le orme dell’altro apostolo di Roma; nel terzo episodio siamo a "", scendiamo nella Roma sotterranea; nel quarto episodio "" e torniamo fra le strade di Roma per entrare nelle sue possenti basiliche che custodiscono i segni del passaggio di Gesù nella Terra Santa; nel quinto episodio "" usciamo dalle basiliche e ci addentriamo nel dedalo di vicoli e nelle piazzette dei rioni popolari per incontrare gli occhi delle Madonnelle, centinaia di edicole e icone simbolo della devozione dei romani per Maria.Italo accompagna i suoi viaggiatori, puntata dopo puntata, nella Roma che non ti aspetti, in posti poco conosciuti dellae della Roma rinascimentale e barocca, fuori dalle rotte più battute dai visitatori ma anche fra ambienti poco noti di luoghi iconici e imperdibili alla riscoperta della cristianità.