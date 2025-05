Elezioni amministrative, affluenza in calo di 6 punti: alle 23 vota il 43,85%

(Teleborsa) - L'affluenza alle urne segna un calo di sei punti al termine della prima giornata di voto per le, che interessano 117 comuni appartenenti a regioni a statuto ordinario e 9 comuni della Sicilia. Secondo i dati diffusi dal Viminale sul portale Eligendo, alle 23 di ieri aveva votato il, rispetto al 49,52% registrato nel 2021.Nel dettaglio, aha votato il 39,19% degli aventi diritto (l'ultima volta furono il 44,21% ma si votava in un solo giorno), ail 44,49% contro il 52,28% del passato. Affluenza in calo anche a: 50,48% contro il 53,32 della tornata precedente. Aha votato il 37,92% contro il 41,40 del passato. I seggi restano aperti anche oggi dalle ore 7 alle ore 15, lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.Eventualisi terranno l'8-9 giugno, in concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza. "Penso che se si raggiungesse il quorum vinceranno i sì", è la previsione del, in prima fila a sostegno della campagna referendaria.La tornata amministrativa, in alcuni casi, rappresenta anche una sorta didell'autunno. Un esempio è sicuramente la sfida per la conquista del comune di Genova (nel 2022 votò in una sola giornata). A contendersi la fascia di primo cittadino sonosostenuta dal cosiddetto campo progressista in formazione extralarge (Pd, M5s, Avs, Azione ed Iv) e il vicesindaco uscente, appoggiato dal centrodestra.il campo largo si presenta diviso: Pd e Avs insieme a sostegno dimentre il Movimento Cinque Stelle corre da solo appoggiando, l'unica donna in campo. Nella città pugliese però si presenta diviso anche il centrodestra: Forza Italia e Fratelli d'Italia fanno il tifo permentre la Lega corre senza simbolo sostenendo il civicoPd, Avs ed M5s si dividono anche in Basilicata. A Matera il partito di Conte sostiene il sindaco uscentementre il sostegno di Dem e Avs è per. Il centrodestra invece si presenta unito perstorica roccaforte rossa dove il centrodestra non si è mai affermato nella storia repubblicana, è chiamata al voto dopo l'elezione del sindaco, Michele De Pascale, a governatore dell'Emilia Romagna. A contendersi la guida della città sono 7 sfidanti. Il campo progressista si presenta in formato extralarge per sostenere, segretario provinciale del Pd. Mentre il centrodestra si spacca. La Lega sostiene, ribattezzato il decano dei candidati sindaci: classe 1940, in consiglio comunale dal 1966. Forza Italia e meloniani invece appoggianoex consigliere comunale della lista civica Viva Ravenna. Nella città romagnola torna sulla scheda anche il simbolo della Dc, unico partito a sostenere la corsa diSpazio anche alla cosiddetta sinistra extraparlamentare: Prc, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano sostengono l'unica donna in campo,